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Дренажный насос KP600, 600 Вт, подъем 8 м, 10000 л/ч Kronwerk
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Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос KP600, 600 Вт, подъем 8 м, 10000 л/ч Kronwerk
    Арт. mir-instrumenta_33164
    Дренажный насос KP600, 600 Вт, подъем 8 м, 10000 л/ч Kronwerk

      Дренажный насос KP600, 600 Вт, подъем 8 м, 10000 л/ч Kronwerk

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_33164

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Самовсасывающий
      		Да
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос KRONWERK KP600 97230 используется для откачки чистых или слегка загрязненных вод из бассейнов, резервуаров, а также для поливочных работ и орошения. Поплавковый выключатель предотвращает работу насоса без воды, что исключает перегрев двигателя. Насос имеет небольшой вес 4.75 кг, а сверху корпуса есть П-образная ручка с рифленой поверхностью, что обеспечивает комфортную транспортировку.

        Преимущества

        • Устойчивое основание 
        • Поплавковый выключатель исключает перегрев двигателя
        • Небольшой вес и удобная рукоять для удобной переноски
        • Пластиковый корпус не боится коррозии