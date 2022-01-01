Дренажный насос KP600, 600 Вт, подъем 8 м, 10000 л/ч Kronwerk

Преимущества

Устойчивое основание

Поплавковый выключатель исключает перегрев двигателя

Небольшой вес и удобная рукоять для удобной переноски

Пластиковый корпус не боится коррозии

Дренажный насос KRONWERK KP600 97230 используется для откачки чистых или слегка загрязненных вод из бассейнов, резервуаров, а также для поливочных работ и орошения. Поплавковый выключатель предотвращает работу насоса без воды, что исключает перегрев двигателя. Насос имеет небольшой вес 4.75 кг, а сверху корпуса есть П-образная ручка с рифленой поверхностью, что обеспечивает комфортную транспортировку.