Дренажный насос KP600, 600 Вт, подъем 8 м, 10000 л/ч Kronwerk
Арт. mir-instrumenta_33164
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Да
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Дренажный насос KRONWERK KP600 97230 используется для откачки чистых или слегка загрязненных вод из бассейнов, резервуаров, а также для поливочных работ и орошения. Поплавковый выключатель предотвращает работу насоса без воды, что исключает перегрев двигателя. Насос имеет небольшой вес 4.75 кг, а сверху корпуса есть П-образная ручка с рифленой поверхностью, что обеспечивает комфортную транспортировку.
Преимущества
- Устойчивое основание
- Поплавковый выключатель исключает перегрев двигателя
- Небольшой вес и удобная рукоять для удобной переноски
- Пластиковый корпус не боится коррозии