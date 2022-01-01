Дренажный насос AL-KO Drain 20000 HD Premium 112836
Арт. О00000026510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G2
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 20000 HD 112836 подходит для работ в экстремальных условиях. Погружается в воду и находится в контакте с ней длительное время. Предназначен для откачивания воды из подвалов, для осушения пруда, бассейна и котлована. Двигатель не нуждается в техобслуживании, защищен от перегрева. Насос отличается высокой мощностью, надежностью и долговечностью.
Преимущества
- Производительность погружного насоса для грязной воды AL-KO Drain 20000 HD 112836 - 333 л/мин или 20000 л/ч
- Допустимый диаметр твердых частиц - 38 мм
- Защита от перегрева
- Корпус надежно защищает внутренние элементы насоса от механических воздействий
- Особая воронкообразная геометрия рабочего колеса
- Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком
- Подходит для использования в экстремальных условиях
- Защита от сухого хода
- Универсальный ниппель для шлангов различных размеров
- Ручки для переноса