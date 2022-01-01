Дренажный насос AL-KO Drain 20000 HD Premium 112836

Преимущества

Производительность погружного насоса для грязной воды AL-KO Drain 20000 HD 112836 - 333 л/мин или 20000 л/ч

Допустимый диаметр твердых частиц - 38 мм

Защита от перегрева

Корпус надежно защищает внутренние элементы насоса от механических воздействий

Особая воронкообразная геометрия рабочего колеса

Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком

Подходит для использования в экстремальных условиях

Защита от сухого хода

Универсальный ниппель для шлангов различных размеров

Ручки для переноса

Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 20000 HD 112836 подходит для работ в экстремальных условиях. Погружается в воду и находится в контакте с ней длительное время. Предназначен для откачивания воды из подвалов, для осушения пруда, бассейна и котлована. Двигатель не нуждается в техобслуживании, защищен от перегрева. Насос отличается высокой мощностью, надежностью и долговечностью.