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Дренажный насос AL-KO Drain 20000 HD Premium 112836
12 490 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос AL-KO Drain 20000 HD Premium 112836
    Арт. О00000026510
    Дренажный насос AL-KO Drain 20000 HD Premium 112836

      Дренажный насос AL-KO Drain 20000 HD Premium 112836

      12 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026510

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      12 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      • Персональная скидка
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Погружной насос для грязной воды AL-KO Drain 20000 HD 112836 подходит для работ в экстремальных условиях. Погружается в воду и находится в контакте с ней длительное время. Предназначен для откачивания воды из подвалов, для осушения пруда, бассейна и котлована. Двигатель не нуждается в техобслуживании, защищен от перегрева. Насос отличается высокой мощностью, надежностью и долговечностью.

        Преимущества

        • Производительность погружного насоса для грязной воды AL-KO Drain 20000 HD 112836 - 333 л/мин или 20000 л/ч
        • Допустимый диаметр твердых частиц - 38 мм
        • Защита от перегрева
        • Корпус надежно защищает внутренние элементы насоса от механических воздействий
        • Особая воронкообразная геометрия рабочего колеса
        • Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком
        • Подходит для использования в экстремальных условиях
        • Защита от сухого хода
        • Универсальный ниппель для шлангов различных размеров
        • Ручки для переноса