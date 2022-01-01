Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic 112820

Преимущества

Производительность погружного насоса Al-ko SUB 6500 Classic 112820 - 6500 л/ч

Защита от сухого хода

Защита от перегрева

Комбинированный ниппель для шлангов различных размеров

Минимальный уровень воды: 2.5 см

Ручка для переноса

Погружной насос Al-ko SUB 6500 Classic 112820 применяется для откачивания чистой воды из бассейнов и резервуаров диаметром более 45 см. Включается и выключается поплавком. Отличается надежностью и долгим сроком службы, благодаря термопредохранителю и защите от сухого хода. Снабжен кабелем длиной 10 метров, универсальным ниппелем и ручкой для переноски.