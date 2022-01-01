Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic 112820
Арт. О00000026508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/4
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Соединитель в комплекте
|нет
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- Погружной насос Al-ko SUB 6500 Classic 112820 применяется для откачивания чистой воды из бассейнов и резервуаров диаметром более 45 см. Включается и выключается поплавком. Отличается надежностью и долгим сроком службы, благодаря термопредохранителю и защите от сухого хода. Снабжен кабелем длиной 10 метров, универсальным ниппелем и ручкой для переноски.
Преимущества
- Производительность погружного насоса Al-ko SUB 6500 Classic 112820 - 6500 л/ч
- Защита от сухого хода
- Защита от перегрева
- Комбинированный ниппель для шлангов различных размеров
- Минимальный уровень воды: 2.5 см
- Ручка для переноса