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Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic 112820
4 490 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic 112820
    Арт. О00000026508
    Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic 112820
    Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic 112820
      Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic 112820
      Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic 112820

      Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic 112820

      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026508

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внешняя G1 1/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной насос Al-ko SUB 6500 Classic 112820 применяется для откачивания чистой воды из бассейнов и резервуаров диаметром более 45 см. Включается и выключается поплавком. Отличается надежностью и долгим сроком службы, благодаря термопредохранителю и защите от сухого хода. Снабжен кабелем длиной 10 метров, универсальным ниппелем и ручкой для переноски.

        Преимущества

        • Производительность погружного насоса Al-ko SUB 6500 Classic 112820 - 6500 л/ч
        • Защита от сухого хода
        • Защита от перегрева
        • Комбинированный ниппель для шлангов различных размеров
        • Минимальный уровень воды: 2.5 см
        • Ручка для переноса