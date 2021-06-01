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Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
Арт. X169125190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внешняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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- Дренажный насос Джилекс 220/12 5101 погружается в воду и начинает её выкачивать. Предназначен для поливочных операций, перекачки воды из колодцев, осушения бассейнов. Ручка в корпусе облегчает транспортировку насоса. Имеется поплавковый выключатель.
Преимущества
- Поплавковый выключатель - автоматическая работа
- Выемка для регулировки поплавкового выключателя
- Ручка для удобства погружения и переноски дренажного насоса Джилекс 220/12 5101