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Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
4.6
8
5 880 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
Арт. X169125190
4.6
8
Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
  • Персональная скидка
Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
Дренажный насос Джилекс 220/12 5101
Дренажный насос Джилекс 220/12 5101

Дренажный насос Джилекс 220/12 5101

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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169125190
4.6
8

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внешняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Дренажный насос Джилекс 220/12 5101 погружается в воду и начинает её выкачивать. Предназначен для поливочных операций, перекачки воды из колодцев, осушения бассейнов. Ручка в корпусе облегчает транспортировку насоса. Имеется поплавковый выключатель.

    Преимущества

    • Поплавковый выключатель - автоматическая работа
    • Выемка для регулировки поплавкового выключателя
    • Ручка для удобства погружения и переноски дренажного насоса Джилекс 220/12 5101