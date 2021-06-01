Преимущества

Поплавковый выключатель - автоматическая работа

Выемка для регулировки поплавкового выключателя

Ручка для удобства погружения и переноски дренажного насоса Джилекс 220/12 5101

Дренажный насос Джилекс 220/12 5101 погружается в воду и начинает её выкачивать. Предназначен для поливочных операций, перекачки воды из колодцев, осушения бассейнов. Ручка в корпусе облегчает транспортировку насоса. Имеется поплавковый выключатель.