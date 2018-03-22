Электрический дровокол Al-Ko KHS 5204
Арт. X1314011609
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Особенности
|колеса
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Тип резьбы дровокола
|однозаходная
- Дровокол AL-KO KHS 5204 113251 управляется двумя руками, благодаря чему нет риска его случайного запуска. Модель существенно облегчает заготовку каминных дров: процесс раскалывания поленьев не требует приложения каких-либо физических усилий со стороны пользователя. Мощный двигатель позволяет уверенно работать на протяжении долгого периода времени без риска перегрева ведущих узлов.
Преимущества
- Многократно сваренный клин раскалывает очень твердую древесину
- Жесткая рама
- Есть рукоять для переноски
- Легкость в управлении