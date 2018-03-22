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Электрический дровокол Al-Ko KHS 5204
4.7
3
Найти аналог
Дровоколы
    Электрический дровокол Al-Ko KHS 5204
    Арт. X1314011609
    4.7
    3
    Электрический дровокол Al-Ko KHS 5204
    Электрический дровокол Al-Ko KHS 5204
      Электрический дровокол Al-Ko KHS 5204
      Электрический дровокол Al-Ko KHS 5204

      Электрический дровокол Al-Ko KHS 5204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1314011609
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Особенности
      		колеса
      Тип резьбы дровокола
      		однозаходная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дровокол AL-KO KHS 5204 113251 управляется двумя руками, благодаря чему нет риска его случайного запуска. Модель существенно облегчает заготовку каминных дров: процесс раскалывания поленьев не требует приложения каких-либо физических усилий со стороны пользователя. Мощный двигатель позволяет уверенно работать на протяжении долгого периода времени без риска перегрева ведущих узлов.

        Преимущества

        • Многократно сваренный клин раскалывает очень твердую древесину
        • Жесткая рама
        • Есть рукоять для переноски
        • Легкость в управлении