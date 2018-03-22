Электрический дровокол Al-Ko KHS 5204

Преимущества

Многократно сваренный клин раскалывает очень твердую древесину

Жесткая рама

Есть рукоять для переноски

Легкость в управлении

Дровокол AL-KO KHS 5204 113251 управляется двумя руками, благодаря чему нет риска его случайного запуска. Модель существенно облегчает заготовку каминных дров: процесс раскалывания поленьев не требует приложения каких-либо физических усилий со стороны пользователя. Мощный двигатель позволяет уверенно работать на протяжении долгого периода времени без риска перегрева ведущих узлов.