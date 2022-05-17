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Электрический дровокол Champion LSH5001H
4.5
2
28 300 ₽
Дровоколы
  • Персональная скидка
Электрический дровокол Champion LSH5001H
Арт. X1314011610
4.5
2
Электрический дровокол Champion LSH5001H
Электрический дровокол Champion LSH5001H
Электрический дровокол Champion LSH5001H
  • Персональная скидка
Электрический дровокол Champion LSH5001H
Электрический дровокол Champion LSH5001H
Электрический дровокол Champion LSH5001H

Электрический дровокол Champion LSH5001H

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28 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 950 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. X1314011610
4.5
2

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Особенности
колеса
Тип резьбы дровокола
однозаходная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 950 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Дровокол гидравлический Champion lsh5001h пригодится как никогда: при деревенских хлопотах, работе в загородном доме, дачных делах и в походных условиях. Ведь без дров не разжечь костра, а значит, не затопить печь, не пожарить мясных блюд в мангале, и не запастись теплом для камина на зиму. Электрический дровокол lsh5001h значительно облегчает задачу наколки дров, справляясь быстро и точно. При этом он подходит для использования даже новичку, ведь он просто устроен, и абсолютно безопасен. Работает на электрическом двигателе, подключаясь к обычной сети, раскалывает поленья с предельным диаметром в двадцать пять сантиметров и длиной до пятидесяти двух сантиметров. Вне всяких сомнений, Чемпион lsh5001h купить можно в полной комплектации в Интернет-магазине Бигам.

    Преимущества Champion lsh5001h:

    • Устойчивый аппарат;
    • Мощный двигатель;
    • Скоростная работа;
    • Имеет большой объем масла;
    • Высота установки больше метра;
    • Долго служит.

    Комплектация:

    • Дровокол;
    • Колесо транспортировочное (2 шт.);
    • Комплект крепежей колес;
    • Стойка передней опоры (2 шт.);
    • Труба соединительная стоек передней опоры;
    • Стойка задней опоры (2 шт.);
    • Комплект крепежей стоек;
    • Насадка для колки дров;
    • Руководство по эксплуатации.