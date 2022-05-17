Электрический дровокол Champion LSH5001H

Дровокол гидравлический Champion lsh5001h пригодится как никогда: при деревенских хлопотах, работе в загородном доме, дачных делах и в походных условиях. Ведь без дров не разжечь костра, а значит, не затопить печь, не пожарить мясных блюд в мангале, и не запастись теплом для камина на зиму. Электрический дровокол lsh5001h значительно облегчает задачу наколки дров, справляясь быстро и точно. При этом он подходит для использования даже новичку, ведь он просто устроен, и абсолютно безопасен. Работает на электрическом двигателе, подключаясь к обычной сети, раскалывает поленья с предельным диаметром в двадцать пять сантиметров и длиной до пятидесяти двух сантиметров. Вне всяких сомнений, Чемпион lsh5001h купить можно в полной комплектации в Интернет-магазине Бигам.

Преимущества Champion lsh5001h:

Устойчивый аппарат;

Мощный двигатель;

Скоростная работа;

Имеет большой объем масла;

Высота установки больше метра;

Долго служит.

Комплектация: