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Электрический дровокол Champion LSH5001H
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Особенности
|колеса
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Тип резьбы дровокола
|однозаходная
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Дровокол гидравлический Champion lsh5001h пригодится как никогда: при деревенских хлопотах, работе в загородном доме, дачных делах и в походных условиях. Ведь без дров не разжечь костра, а значит, не затопить печь, не пожарить мясных блюд в мангале, и не запастись теплом для камина на зиму. Электрический дровокол lsh5001h значительно облегчает задачу наколки дров, справляясь быстро и точно. При этом он подходит для использования даже новичку, ведь он просто устроен, и абсолютно безопасен. Работает на электрическом двигателе, подключаясь к обычной сети, раскалывает поленья с предельным диаметром в двадцать пять сантиметров и длиной до пятидесяти двух сантиметров. Вне всяких сомнений, Чемпион lsh5001h купить можно в полной комплектации в Интернет-магазине Бигам.
Преимущества Champion lsh5001h:
- Устойчивый аппарат;
- Мощный двигатель;
- Скоростная работа;
- Имеет большой объем масла;
- Высота установки больше метра;
- Долго служит.
Комплектация:
- Дровокол;
- Колесо транспортировочное (2 шт.);
- Комплект крепежей колес;
- Стойка передней опоры (2 шт.);
- Труба соединительная стоек передней опоры;
- Стойка задней опоры (2 шт.);
- Комплект крепежей стоек;
- Насадка для колки дров;
- Руководство по эксплуатации.