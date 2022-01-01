Электрический дровокол Champion LSV6000 (2,7 кВт)
Арт. champion_2831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Особенности
|колеса
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Тип резьбы дровокола
|однозаходная
- Дровокол CHAMPION LSV6000 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 13 до 30 см и длиной до 107 см. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует сложного технического обслуживания
Преимущества
- Значительное усилие раскола
- Устойчивая конструкция
- Качественное исполнение
- Продолжительность нагрузки - 40%
- Электрический асинхронный двигатель
- Долгий срок службы