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Электрический дровокол Champion LSV6000 (2,7 кВт)
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Дровоколы
    Электрический дровокол Champion LSV6000 (2,7 кВт)
    Арт. champion_2831
    Электрический дровокол Champion LSV6000 (2,7 кВт)

      Электрический дровокол Champion LSV6000 (2,7 кВт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2831

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Особенности
      		колеса
      Тип резьбы дровокола
      		однозаходная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дровокол CHAMPION LSV6000 широко применяется в загородном доме, в деревне или на даче. Установка обеспечивает быстрый раскол полена диаметром от 13 до 30 см и длиной до 107 см. Модель отличается простотой в эксплуатации и не требует сложного технического обслуживания

        Преимущества

        • Значительное усилие раскола
        • Устойчивая конструкция
        • Качественное исполнение
        • Продолжительность нагрузки - 40%
        • Электрический асинхронный двигатель
        • Долгий срок службы