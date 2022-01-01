Грабли ГВ-12 40135

Грабли с витыми зубьями Инструм-Агро ГВ-12 040135 используются для очистки территорий от скошенной травы, опавших листьев и другого садового мусора. Грабли идеально подойдут для выравнивания и рыхления почвы на грядах и клумбах. Рабочая часть выполнена из нержавеющей стали толщиной 2 мм, она не подвержена коррозии, что продлевает срок службы инструмента. Витые зубья хорошо удерживают сухой мусор, что ускоряет процесс работы.