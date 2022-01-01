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Грабли ГВ-12 40135
540 ₽
Грабли
    Грабли ГВ-12 40135
    Арт. О00000028419
    Грабли ГВ-12 40135

      Грабли ГВ-12 40135

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028419

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Черенок в комплекте
      		Да
      Макс. длина, мм
      		120
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Грабли с витыми зубьями Инструм-Агро ГВ-12 040135 используются для очистки территорий от скошенной травы, опавших листьев и другого садового мусора. Грабли идеально подойдут для выравнивания и рыхления почвы на грядах и клумбах. Рабочая часть выполнена из нержавеющей стали толщиной 2 мм, она не подвержена коррозии, что продлевает срок службы инструмента. Витые зубья хорошо удерживают сухой мусор, что ускоряет процесс работы.