Грабли ГВ-12 40135
Арт. О00000028419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Черенок в комплекте
|Да
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Макс. длина, мм
|120
- Грабли с витыми зубьями Инструм-Агро ГВ-12 040135 используются для очистки территорий от скошенной травы, опавших листьев и другого садового мусора. Грабли идеально подойдут для выравнивания и рыхления почвы на грядах и клумбах. Рабочая часть выполнена из нержавеющей стали толщиной 2 мм, она не подвержена коррозии, что продлевает срок службы инструмента. Витые зубья хорошо удерживают сухой мусор, что ускоряет процесс работы.