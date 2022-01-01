Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Совковая лопата ДС 40138
755 ₽
Совковые лопаты
    Совковая лопата ДС 40138
    Арт. О00000028442
    Совковая лопата ДС 40138

      Совковая лопата ДС 40138

      755 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000028442

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      755 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Лопата Зубр 4-39501_z01 штыковая Фаворит
      810 ₽
      1 400 ₽
      5.0
      Лопата Зубр 4-39501_z01 штыковая Фаворит
      • -590 ₽
      Резиновая киянка Matrix 11197, 680 г
      990 ₽
      5.0
      Резиновая киянка Matrix 11197, 680 г
      Совковая лопата с черенком 19308
      400 ₽
      5.0
      Совковая лопата с черенком 19308
      Лопата совковая Центроинструмент Finland 1456-Ч
      781 ₽
      1 030 ₽
      5.0
      Лопата совковая Центроинструмент Finland 1456-Ч
      • -249 ₽
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      120 ₽
      5.0
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      Резиновая киянка Matrix 11196, 450 г
      830 ₽
      5.0
      Резиновая киянка Matrix 11196, 450 г
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
      45 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3113 (125 мм, Р80, крепление на липучке)
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Лопата садовая штыковая Fiskars Solid 1026686
      1 350 ₽
      1 640 ₽
      4.5
      Лопата садовая штыковая Fiskars Solid 1026686
      • -290 ₽
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
      Нет в наличии
      5.0
      Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Совковая лопата ДС 40138 создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом. 

        Преимущества

        • Рабочая часть лопаты окрашена порошковой краской
        • Изделие укомплектовано пластиковой V ручкой для удобства работы и хранения