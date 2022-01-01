Преимущества

Рабочая часть лопаты окрашена порошковой краской

Изделие укомплектовано пластиковой V ручкой для удобства работы и хранения

Совковая лопата ДС 40138 создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом.