Совковая лопата ДС 40138
Арт. О00000028442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|50
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- Совковая лопата ДС 40138 создана для любителей классического инструмента. Черенок изделий - деревянный, высшего сорта: берёзовый, сухой (влажность не более 12%), без сучков, с терморукавом.
Преимущества
- Рабочая часть лопаты окрашена порошковой краской
- Изделие укомплектовано пластиковой V ручкой для удобства работы и хранения