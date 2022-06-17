Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
Арт. О00000009538
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Бельгия
|
Типоразмер
|23А(3LR50;MN21;K23A;LRV08)
|
Электролит
|алкалиновый, щелочной
Duracell MN21 746 - качественные батарейки размера А23, которые будут полезны для питания электронных приборов. Например, их можно устанавливать в пультах системы сигнализации, беспроводных квартирных звонках, а также в детских игрушках, которые используют пульт управления. Батарейки Duracell MN21 746 отличаются длительным сроком службы, устойчивостью к разным температурным условиям. Примечание: батарейки данного типа не рекомендуется использовать в качестве замены пальчиковым ввиду возможного повреждения микросхемы электроприбора.
Преимущества щелочной батарейки Duracell, MN21 12V 1шт 746:
- Прочные;
- Долговечные;
- Компактные.
Комплектация:
- Батарейка (1 шт.);
- Индивидуальная упаковка.