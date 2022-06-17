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Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
5.0
2
185 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
    Арт. О00000009538
    5.0
    2
    Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
    Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
    Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
    Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
      Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
      Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
      Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)
      Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)

      Элемент питания Duracell MN21 5000394011212 (12 В, 1 шт.)

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009538
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		23А(3LR50;MN21;K23A;LRV08)
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Duracell MN21 746 - качественные батарейки размера А23, которые будут полезны для питания электронных приборов. Например, их можно устанавливать в пультах системы сигнализации, беспроводных квартирных звонках, а также в детских игрушках, которые используют пульт управления. Батарейки Duracell MN21 746 отличаются длительным сроком службы, устойчивостью к разным температурным условиям. Примечание: батарейки данного типа не рекомендуется использовать в качестве замены пальчиковым ввиду возможного повреждения микросхемы электроприбора.

        Преимущества щелочной батарейки Duracell, MN21 12V 1шт 746:

        • Прочные;
        • Долговечные;
        • Компактные.

        Комплектация:

        • Батарейка (1 шт.);
        • Индивидуальная упаковка.