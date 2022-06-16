Элемент питания Duracell 2032 5000394054967 (2 шт.)

Преимущества

Литиевые батарейки Duracell 2032 типа таблетка предназначены для использования в электронных брелоках, небольших пультах управления, весах, портативных электронных устройствах, датчиках, медицинских устройствах (глюкометры, цифровые термометры), спортивных устройствах (мониторы сердечного ритма, аксессуары для велосипедов)

Литиевые батарейки Duracell упакованы в безопасную для детей упаковку: защита от вскрытия в виде двойного блистера, который невозможно открыть без ножниц

Литиевые батарейки Duracell 2032 — до 50 % больше энергии (по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа таблетка CR2032 согласно данным тестирования по стандарту Key Fob IEC. Результаты зависят от устройства и способа использования)

Литиевые батарейки Duracell 2032 типа таблетка изготовлены из высокочистого лития

Технология Duralock Power Preserve™ гарантирует до 10 лет сохранения заряда неиспользованных батареек

Литиевые батарейки Duracell типа таблетка доступны в размерах 2016, 2025, 2032

Батарейки литиевые Duracell, 2032 3V 2шт типа таблетка изготовлены из высокочистого лития, благодаря чему они подают до 50 % больше энергии (по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа таблетка CR2032 согласно данным тестирования по стандарту IEC). Для безопасности ваших детей предусмотрена специальная упаковка с защитой от вскрытия: двойной блистер не позволяет открыть упаковку без ножниц.