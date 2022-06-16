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Элемент питания Duracell 2032 5000394054967 (2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Элементы питания
    Элемент питания Duracell 2032 5000394054967 (2 шт.)
    Арт. О00000009542
    5.0
    2
    Элемент питания Duracell 2032 5000394054967 (2 шт.)

      Элемент питания Duracell 2032 5000394054967 (2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009542
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		CR2032
      Электролит
      		литиевый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Батарейки литиевые Duracell, 2032 3V 2шт типа таблетка изготовлены из высокочистого лития, благодаря чему они подают до 50 % больше энергии (по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа таблетка CR2032 согласно данным тестирования по стандарту IEC). Для безопасности ваших детей предусмотрена специальная упаковка с защитой от вскрытия: двойной блистер не позволяет открыть упаковку без ножниц.

        Преимущества

        • Литиевые батарейки Duracell 2032 типа таблетка предназначены для использования в электронных брелоках, небольших пультах управления, весах, портативных электронных устройствах, датчиках, медицинских устройствах (глюкометры, цифровые термометры), спортивных устройствах (мониторы сердечного ритма, аксессуары для велосипедов)
        • Литиевые батарейки Duracell упакованы в безопасную для детей упаковку: защита от вскрытия в виде двойного блистера, который невозможно открыть без ножниц
        • Литиевые батарейки Duracell 2032 — до 50 % больше энергии (по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа таблетка CR2032 согласно данным тестирования по стандарту Key Fob IEC. Результаты зависят от устройства и способа использования)
        • Литиевые батарейки Duracell 2032 типа таблетка изготовлены из высокочистого лития
        • Технология Duralock Power Preserve™ гарантирует до 10 лет сохранения заряда неиспользованных батареек
        • Литиевые батарейки Duracell типа таблетка доступны в размерах 2016, 2025, 2032