Элемент питания Duracell Simply LR03 (ААА, 1.5 В, 2 шт.)

Преимущества

Благодаря повышенным энергоемким характеристикам батарейка Duracell MN2400 способна длительное время подпитывать различные приборы

Надежность

Батарейка Duracell Basic 1.5V LR03 – это алкалиновые элементы питания, готовые стать частью вашей жизни. Сфера их применения достаточно велика: в нее входит различная компьютерная периферия, устройства для походных условий (включая рации и фонари) и интерактивные детские игрушки.