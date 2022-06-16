Элемент питания Duracell Simply LR03 (ААА, 1.5 В, 2 шт.)
Арт. О00000010116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Бельгия
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Родина бренда
|Бельгия
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Типоразмер
|AAA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Батарейка Duracell Basic 1.5V LR03 – это алкалиновые элементы питания, готовые стать частью вашей жизни. Сфера их применения достаточно велика: в нее входит различная компьютерная периферия, устройства для походных условий (включая рации и фонари) и интерактивные детские игрушки.
Преимущества
- Благодаря повышенным энергоемким характеристикам батарейка Duracell MN2400 способна длительное время подпитывать различные приборы
- Надежность