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Элемент питания Duracell Simply LR03 (ААА, 1.5 В, 2 шт.)
5.0
2
100 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Duracell Simply LR03 (ААА, 1.5 В, 2 шт.)
    Арт. О00000010116
    5.0
    2
    Элемент питания Duracell Simply LR03 (ААА, 1.5 В, 2 шт.)

      Элемент питания Duracell Simply LR03 (ААА, 1.5 В, 2 шт.)

      100 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010116
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		AAA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      100 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарейка Duracell Basic 1.5V LR03 – это алкалиновые элементы питания, готовые стать частью вашей жизни. Сфера их применения достаточно велика: в нее входит различная компьютерная периферия, устройства для походных условий (включая рации и фонари) и интерактивные детские игрушки.

        Преимущества

        • Благодаря повышенным энергоемким характеристикам батарейка Duracell MN2400 способна длительное время подпитывать различные приборы
        • Надежность