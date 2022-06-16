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Элемент питания Duracell UltraPower (AA, 4 шт.)
5.0
1
341 ₽
450 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Duracell UltraPower (AA, 4 шт.)
    Арт. Ю00000029949
    5.0
    1
    Элемент питания Duracell UltraPower (AA, 4 шт.)

      Элемент питания Duracell UltraPower (AA, 4 шт.)

      • -109 ₽
      341 ₽
      450 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029949
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      • -109 ₽
      341 ₽
      450 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щелочные батарейки Duracell, Ultra размера AA, 4шт Б0038761 — щелочные батарейки, которые идеально подойдут для всех Ваших устройств. Благодаря им энергоемкие устройства будут работать на полную мощность. Duracell Ultra — наша самая долговечная батарейка (самая долговечная батарейка Duracell типа ААА по результатам теста стандарта IEC ААА 2015). Технология Powercheck™ позволяет легко определить уровень заряда каждой батарейки, чтобы избежать нежелательных перебоев в работе устройств, и повторно использовать батарейки в менее энергоемких устройствах даже тогда, когда они перестают работать в более энергоемких (храните батарейки вместе и не смешивайте их с неиспользованными во втором устройстве).

        Преимущества

        • Батарейки Duracell Ultra оснащены уникальным индикатором заряда Powercheck™, благодаря которому можно легко определить уровень заряда каждой батарейки
        • Duracell Ultra — наша самая долговечная батарейка (самая долговечная батарейка Duracell типа ААА по результатам теста стандарта IEC ААА 2015. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования)
        • Высококачественное внешнее нейлоновое покрытие защищает батарейки от протекания
        • Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях
        • Представлены в размерах AA и AAA