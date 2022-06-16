Элемент питания Duracell UltraPower (AA, 4 шт.)

Преимущества

Батарейки Duracell Ultra оснащены уникальным индикатором заряда Powercheck™, благодаря которому можно легко определить уровень заряда каждой батарейки

Duracell Ultra — наша самая долговечная батарейка (самая долговечная батарейка Duracell типа ААА по результатам теста стандарта IEC ААА 2015. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования)

Высококачественное внешнее нейлоновое покрытие защищает батарейки от протекания

Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях

Представлены в размерах AA и AAA

Щелочные батарейки Duracell, Ultra размера AA, 4шт Б0038761 — щелочные батарейки, которые идеально подойдут для всех Ваших устройств. Благодаря им энергоемкие устройства будут работать на полную мощность. Duracell Ultra — наша самая долговечная батарейка (самая долговечная батарейка Duracell типа ААА по результатам теста стандарта IEC ААА 2015). Технология Powercheck™ позволяет легко определить уровень заряда каждой батарейки, чтобы избежать нежелательных перебоев в работе устройств, и повторно использовать батарейки в менее энергоемких устройствах даже тогда, когда они перестают работать в более энергоемких (храните батарейки вместе и не смешивайте их с неиспользованными во втором устройстве).