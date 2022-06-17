Элемент питания Duracell UltraPower (AAA, 4 шт.)

Преимущества

Батарейки Duracell Ultra оснащены уникальным индикатором заряда Powercheck™, благодаря которому можно легко определить уровень заряда каждой батарейки

Duracell Ultra — наша самая долговечная батарейка (самая долговечная батарейка Duracell типа ААА по результатам теста стандарта IEC ААА 2015). Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования

Батарейки Duracell, Ultra щелочные размера AAA, 4шт — щелочные батарейки, которые идеально подойдут для всех Ваших устройств. Благодаря им энергоемкие устройства будут работать на полную мощность. Duracell Ultra — наша самая долговечная батарейка (самая долговечная батарейка Duracell типа ААА по результатам теста стандарта IEC ААА 2015).