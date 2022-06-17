Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Элемент питания Duracell UltraPower (AAA, 4 шт.)
5.0
2
368 ₽
450 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Duracell UltraPower (AAA, 4 шт.)
    Арт. Ю00000029950
    5.0
    2
    Элемент питания Duracell UltraPower (AAA, 4 шт.)

      Элемент питания Duracell UltraPower (AAA, 4 шт.)

      • -82 ₽
      368 ₽
      450 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029950
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		AAA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      • -82 ₽
      368 ₽
      450 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарейки Duracell, Ultra щелочные размера AAA, 4шт — щелочные батарейки, которые идеально подойдут для всех Ваших устройств. Благодаря им энергоемкие устройства будут работать на полную мощность. Duracell Ultra — наша самая долговечная батарейка (самая долговечная батарейка Duracell типа ААА по результатам теста стандарта IEC ААА 2015).

        Преимущества

        • Батарейки Duracell Ultra оснащены уникальным индикатором заряда Powercheck™, благодаря которому можно легко определить уровень заряда каждой батарейки
        • Duracell Ultra — наша самая долговечная батарейка (самая долговечная батарейка Duracell типа ААА по результатам теста стандарта IEC ААА 2015). Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования