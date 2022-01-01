Душевая кабина Aqua Joy AJ-3021 1180*1180*2150

Преимущества

Крыша

Высокий поддон



Держатель для лейки

Верхний душ

Стеклянная полка с хромированным ограничителем

Встроенное зеркало

Сиденье

Пульт управления

Гидромассаж спины

Массажер для ног

Верхняя галогеновая подсветка

Вентилятор

Динамик

Радио

Сифон с хромированной заглушкой

Поддон: 450мм

Стекло: закаленное безопасное 5мм

Задняя стенка: стеклянная

Душевая кабина Aqua Joy AJ-3021 с гидромассажем - имеет современный дизайн. Практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой.