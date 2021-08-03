Душевая кабина Aqua Joy AJ-5019
Арт. X169144152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|2150
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Ширина, мм
|900
- Душевая кабина Aqua Joy AJ-5019 имеет размеры 90x90x215 см. Высота поддона - 150 мм.
- Тонированные стекла
- Стеклянные задние стенки
- Ручной душ
- Держатель для лейки
- Верхний душ
- Зеркало
- Стекляная полка с хромированным ограничителем
- Компьютерная панель
- Гидромассаж спины
- Верхняя галогеновая подсветка
- Вентилятор
- Динамик
- Радио
- Сифон с хромированной заглушкой
AQUA JOY (Аква Джой) AJ-5019 Душевая кабина Технические характеристики:Тип закрытая кабина Ограждение полностенное Форма четверть круга Высота поддона 15 cм Варианты исполнения стенок полупрозрачные Конструкция дверей раздвижные Количество створок двери 2 Массаж вертикальный гидромассаж, гидромассаж спины Количество форсунок для вертикального массажа 6 Дополнительные функции тропический душ, вентиляция Защита от перегрева нет Мультимедиа и связь радио Электронное управление есть Дистанционное управление нет Голосовое управление нет Комплектация дозатор шампуней, полки, душевая лейка, смеситель Освещение верхняя подсветка Габариты (ШхВхД) 90x215x90 см