Тонированные стекла

Стеклянные задние стенки

Ручной душ

Держатель для лейки

Верхний душ

Зеркало

Стекляная полка с хромированным ограничителем

Компьютерная панель

Гидромассаж спины

Верхняя галогеновая подсветка

Вентилятор

Динамик

Радио

Сифон с хромированной заглушкой

Душевая кабина Aqua Joy AJ-5019 имеет размеры 90x90x215 см. Высота поддона - 150 мм.AQUA JOY (Аква Джой) AJ-5019 Душевая кабина Технические характеристики:Тип закрытая кабина Ограждение полностенное Форма четверть круга Высота поддона 15 cм Варианты исполнения стенок полупрозрачные Конструкция дверей раздвижные Количество створок двери 2 Массаж вертикальный гидромассаж, гидромассаж спины Количество форсунок для вертикального массажа 6 Дополнительные функции тропический душ, вентиляция Защита от перегрева нет Мультимедиа и связь радио Электронное управление есть Дистанционное управление нет Голосовое управление нет Комплектация дозатор шампуней, полки, душевая лейка, смеситель Освещение верхняя подсветка Габариты (ШхВхД) 90x215x90 см