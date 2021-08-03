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Душевая кабина Aqua Joy AJ-5019
5.0
1
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-5019
    Арт. X169144152
    5.0
    1
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-5019

      Душевая кабина Aqua Joy AJ-5019

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169144152
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aqua Joy
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		2150
      Ширина, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина Aqua Joy AJ-5019 имеет размеры 90x90x215 см. Высота поддона - 150 мм.
        • Тонированные стекла
        • Стеклянные задние стенки
        • Ручной душ
        • Держатель для лейки
        • Верхний душ
        • Зеркало
        • Стекляная полка с хромированным ограничителем
        • Компьютерная панель
        • Гидромассаж спины
        • Верхняя галогеновая подсветка
        • Вентилятор
        • Динамик
        • Радио
        • Сифон с хромированной заглушкой




        AQUA JOY (Аква Джой) AJ-5019 Душевая кабина Технические характеристики:Тип закрытая кабина Ограждение полностенное Форма четверть круга Высота поддона 15 cм Варианты исполнения стенок полупрозрачные Конструкция дверей раздвижные Количество створок двери 2 Массаж вертикальный гидромассаж, гидромассаж спины Количество форсунок для вертикального массажа 6 Дополнительные функции тропический душ, вентиляция Защита от перегрева нет Мультимедиа и связь радио Электронное управление есть Дистанционное управление нет Голосовое управление нет Комплектация дозатор шампуней, полки, душевая лейка, смеситель Освещение верхняя подсветка Габариты (ШхВхД) 90x215x90 см