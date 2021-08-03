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Душевая кабина Aqua Joy AJ-H 3028 тонированное стекло 800*800*2150
5.0
1
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-H 3028 тонированное стекло 800*800*2150
    Арт. X16914480
    5.0
    1
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-H 3028 тонированное стекло 800*800*2150

      Душевая кабина Aqua Joy AJ-H 3028 тонированное стекло 800*800*2150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16914480
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aqua Joy
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		800х2150х800
      Высота, мм
      		2150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина Aqua Joy (Аква Джой) AJ-H-3028 разработана специально для увеличения полезного эффекта от принятия водных процедур. Оригинальное дизайнерское решение отлично сочетается с оптимизированной функциональностью модели. Изделие имеет простую и элегантную форму, которая позволяет принимать душ и другие процедуры с максимальным комфортом.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность