Душевая кабина Aqua Joy AJ-J 3231 матовое стекло 800*800*2150
Арт. X16914490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|800х2150х800
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Высота, мм
|2150
- Душевая кабина Aqua Joy (Аква Джой) AJ-J 3231 разработана специально для увеличения полезного эффекта от принятия водных процедур. Оригинальное дизайнерское решение отлично сочетается с оптимизированной функциональностью модели. Изделие имеет простую и элегантную форму, которая позволяет принимать душ и другие процедуры с максимальным комфортом.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность