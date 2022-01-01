Душевая кабина Aqua Joy AJ-J 3231 матовое стекло 800*800*2150

Преимущества

Надежность

Долговечность

Душевая кабина Aqua Joy (Аква Джой) AJ-J 3231 разработана специально для увеличения полезного эффекта от принятия водных процедур. Оригинальное дизайнерское решение отлично сочетается с оптимизированной функциональностью модели. Изделие имеет простую и элегантную форму, которая позволяет принимать душ и другие процедуры с максимальным комфортом.