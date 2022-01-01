Душевая кабина Aqua Joy AJ-M-3925 L матовая душевая кабина 120*80

Преимущества

Надежность

Долговечность





Душевая кабина Aqua Joy AJ-M-3925 L - пристенная закрытая модель, нестандартная форма. Раздвижные двери в количестве 2 обеспечивают удобное использование кабинки. Практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой.