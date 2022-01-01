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Душевая кабина Aqua Joy AJ-M-3925 L матовая душевая кабина 120*80
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-M-3925 L матовая душевая кабина 120*80
    Арт. X16914476
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-M-3925 L матовая душевая кабина 120*80

      Душевая кабина Aqua Joy AJ-M-3925 L матовая душевая кабина 120*80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16914476

      Характеристики

      Производитель
      		Aqua Joy
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1200х2100х800
      Высота, мм
      		2100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина Aqua Joy AJ-M-3925 L - пристенная закрытая модель, нестандартная форма. Раздвижные двери в количестве 2 обеспечивают удобное использование кабинки. Практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность

         