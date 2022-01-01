Душевая кабина Aqua Joy AJ-M-3925 L матовая душевая кабина 120*80
Арт. X16914476
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1200х2100х800
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Высота, мм
|2100
- Душевая кабина Aqua Joy AJ-M-3925 L - пристенная закрытая модель, нестандартная форма. Раздвижные двери в количестве 2 обеспечивают удобное использование кабинки. Практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность