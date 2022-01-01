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Душевая кабина Aqua Joy AJ-S-119G матовое стекло1500*850*2150
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-S-119G матовое стекло1500*850*2150
    Арт. X16914442
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-S-119G матовое стекло1500*850*2150

      Душевая кабина Aqua Joy AJ-S-119G матовое стекло1500*850*2150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16914442

      Характеристики

      Производитель
      		Aqua Joy
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1500х850х2150
      Высота, мм
      		2150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комфортабельная душевая кабина Aqua Joy (Аква Джой) AJ-S-119G. Максимальная функциональность устройства, сосредоточенная в самом минимальном рабочем пространстве, полная безопасность и легкость в управлении - и все это в гармоничном сочетании с изысканным дизайном и новейшими материалами.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность