Душевая кабина Aqua Joy AJ-S-119G матовое стекло1500*850*2150

Преимущества

Надежность

Долговечность

Комфортабельная душевая кабина Aqua Joy (Аква Джой) AJ-S-119G. Максимальная функциональность устройства, сосредоточенная в самом минимальном рабочем пространстве, полная безопасность и легкость в управлении - и все это в гармоничном сочетании с изысканным дизайном и новейшими материалами.