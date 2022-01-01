Душевая кабина Aqua Joy AJ-S-119G матовое стекло1500*850*2150
Арт. X16914442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1500х850х2150
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Высота, мм
|2150
- Комфортабельная душевая кабина Aqua Joy (Аква Джой) AJ-S-119G. Максимальная функциональность устройства, сосредоточенная в самом минимальном рабочем пространстве, полная безопасность и легкость в управлении - и все это в гармоничном сочетании с изысканным дизайном и новейшими материалами.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность