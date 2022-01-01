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Душевая кабина Aqua Joy AJ-V3930G, 1200х1200х2150
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-V3930G, 1200х1200х2150
    Арт. X169144115
    Душевая кабина Aqua Joy AJ-V3930G, 1200х1200х2150

      Душевая кабина Aqua Joy AJ-V3930G, 1200х1200х2150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169144115

      Характеристики

      Производитель
      		Aqua Joy
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1200х2150х1200
      Высота, мм
      		2150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина Aqua Joy AJ-3930 имеет электронное управление, что позволяет удобно использовать все функции данной кабинки. Практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой.

        Преимущества:

        • Надежность
        • Долговечность