Душевая кабина Aqua Joy AJ-V3930G, 1200х1200х2150
Арт. X169144115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1200х2150х1200
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Высота, мм
|2150
- Душевая кабина Aqua Joy AJ-3930 имеет электронное управление, что позволяет удобно использовать все функции данной кабинки. Практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой.
Преимущества:
- Надежность
- Долговечность