Душевая кабина Aqua Joy AJ-V3930G, 1200х1200х2150

Душевая кабина Aqua Joy AJ-3930 имеет электронное управление, что позволяет удобно использовать все функции данной кабинки. Практичная замена ванной, не займет много места. Имеет полукруглую форму с алюминиевым профилем, который не корродирует при контакте с водой.



Преимущества: