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Душевая кабина BAS КОРСА 90*90
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Душевые кабины
    Душевая кабина BAS КОРСА 90*90
    Арт. X16914425
    Душевая кабина BAS КОРСА 90*90

      Душевая кабина BAS КОРСА 90*90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16914425

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		900x2250x900
      Высота, мм
      		2250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина Корса от производителя «BAS» (Бас) -это закрытый душевой бокс оснащенный гидромассажем, тропическим душем, радио и рядом других функций которые так необходимы современному человеку. Душевая кабина «Корса» отличаются компактностью и функциональностью, прекрасно впишется в интерьер вашей ванной комнаты.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность