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Душевая кабина Erlit ER3509TP-C3 (900x900x2150 мм)
5.0
2
37 150 ₽
Душевые кабины
  • Персональная скидка
Душевая кабина Erlit ER3509TP-C3 (900x900x2150 мм)
Арт. X169144052
5.0
2
Душевая кабина Erlit ER3509TP-C3 (900x900x2150 мм)
  • Персональная скидка

Душевая кабина Erlit ER3509TP-C3 (900x900x2150 мм)

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37 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X169144052
5.0
2

Характеристики

Производитель
Erlit
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Высота, мм
2150
Ширина, мм
900
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
37 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Душевая кабина с сиденьем Erlit Comfort ER3509TP-C3-RUS – простая и удобная модель отечественного производства. Матовое стекло скроет силуэт во время принятия душа, а глубокий поддон легко наполняется водой для купания ребенка и стирки вещей. Сборка кабины по паспорту изделия проста и не составит труда для непрофессионала. Соединительные элементы расфасованы по отдельным пакетам, а провода пульта управления промаркированы для правильного подключения электрики. Превосходная стыкуемость деталей обусловлена их точной подгонкой на фабрике.

    Преимущества

    • Удобная полукруглая форма, позволяющая экономить пространство
    • Надежная и продуманная комплектация
    • Прочный поддон
    • Ударопрочное и безопасное стекло
    • Простая сборка без применения герметиков