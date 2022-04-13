Душевая кабина Erlit ER3509TP-C3 (900x900x2150 мм)

Преимущества

Удобная полукруглая форма, позволяющая экономить пространство

Надежная и продуманная комплектация

Прочный поддон

Ударопрочное и безопасное стекло

Простая сборка без применения герметиков

Душевая кабина с сиденьем Erlit Comfort ER3509TP-C3-RUS – простая и удобная модель отечественного производства. Матовое стекло скроет силуэт во время принятия душа, а глубокий поддон легко наполняется водой для купания ребенка и стирки вещей. Сборка кабины по паспорту изделия проста и не составит труда для непрофессионала. Соединительные элементы расфасованы по отдельным пакетам, а провода пульта управления промаркированы для правильного подключения электрики. Превосходная стыкуемость деталей обусловлена их точной подгонкой на фабрике.