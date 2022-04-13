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Душевая кабина Erlit ER3509TP-C3 (900x900x2150 мм)
Арт. X169144052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|2150
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Ширина, мм
|900
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- Душевая кабина с сиденьем Erlit Comfort ER3509TP-C3-RUS – простая и удобная модель отечественного производства. Матовое стекло скроет силуэт во время принятия душа, а глубокий поддон легко наполняется водой для купания ребенка и стирки вещей. Сборка кабины по паспорту изделия проста и не составит труда для непрофессионала. Соединительные элементы расфасованы по отдельным пакетам, а провода пульта управления промаркированы для правильного подключения электрики. Превосходная стыкуемость деталей обусловлена их точной подгонкой на фабрике.
Преимущества
- Удобная полукруглая форма, позволяющая экономить пространство
- Надежная и продуманная комплектация
- Прочный поддон
- Ударопрочное и безопасное стекло
- Простая сборка без применения герметиков