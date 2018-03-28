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Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
5.0
1
44 526 ₽
Душевые кабины
    Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
    Арт. X169144453
    5.0
    1
    Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)

      Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)

      44 526 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X169144453
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Erlit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		2150
      Ширина, мм
      		1200
      Все характеристики
      44 526 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Душевая кабина с глубоким поддоном Erlit Comfort ER3512TPL-C4-RUS — современное и оригинальное решение для ванной комнаты. Это ассиметричная, стильная и вместительная кабинка со встроенным тонированным стеклом, которая подойдет под большую часть интерьерных типов: от европейской классики и максимализма до минималистичности и метамодерна. Монтаж душевой кабины Erlit er3512tpl c4 производится в угол ванной комнаты, так, чтобы черные панели задней ее части были близко к настенной плитке. Каленые тонированные раздвижные створки из стекла отличаются неброскостью, тонкостью, но при этом — надежностью. Металлический корпус, покрытый хромом, с легкостью удержит конструкцию душа на месте. Нижняя часть тоже не может не радовать: глубокий поддон из акрила с рифлением на дне обеспечивает нескользящую, комфортную поверхность. Имеется встроенная функция тропического душа. В такой душевой кабине каждому будет комфортно проводить гигиенические процедуры. В комплекте прилагается зеркало.

        Преимущества душевая кабина Erlit er3512tpl c4:

        • Удобное расположение;
        • Крепкий каркас;
        • Закаленное стекло;
        • Нескользящее дно;
        • Легкая сборка;
        • Стильный дизайн.

        Комплектация:

        • Кабина;
        • Комплект крепежей;
        • Зеркало;
        • Полочка;
        • Подробная инструкция по сборке и эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.