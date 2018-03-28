Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)

Душевая кабина с глубоким поддоном Erlit Comfort ER3512TPL-C4-RUS — современное и оригинальное решение для ванной комнаты. Это ассиметричная, стильная и вместительная кабинка со встроенным тонированным стеклом, которая подойдет под большую часть интерьерных типов: от европейской классики и максимализма до минималистичности и метамодерна. Монтаж душевой кабины Erlit er3512tpl c4 производится в угол ванной комнаты, так, чтобы черные панели задней ее части были близко к настенной плитке. Каленые тонированные раздвижные створки из стекла отличаются неброскостью, тонкостью, но при этом — надежностью. Металлический корпус, покрытый хромом, с легкостью удержит конструкцию душа на месте. Нижняя часть тоже не может не радовать: глубокий поддон из акрила с рифлением на дне обеспечивает нескользящую, комфортную поверхность. Имеется встроенная функция тропического душа. В такой душевой кабине каждому будет комфортно проводить гигиенические процедуры. В комплекте прилагается зеркало.

Преимущества душевая кабина Erlit er3512tpl c4:

Удобное расположение;

Крепкий каркас;

Закаленное стекло;

Нескользящее дно;

Легкая сборка;

Стильный дизайн.

Комплектация: