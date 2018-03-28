Душевая кабина Erlit ER3512TPL-C4 (1200*800*2150)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|2150
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Ширина, мм
|1200
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- Персональная скидка
Душевая кабина с глубоким поддоном Erlit Comfort ER3512TPL-C4-RUS — современное и оригинальное решение для ванной комнаты. Это ассиметричная, стильная и вместительная кабинка со встроенным тонированным стеклом, которая подойдет под большую часть интерьерных типов: от европейской классики и максимализма до минималистичности и метамодерна. Монтаж душевой кабины Erlit er3512tpl c4 производится в угол ванной комнаты, так, чтобы черные панели задней ее части были близко к настенной плитке. Каленые тонированные раздвижные створки из стекла отличаются неброскостью, тонкостью, но при этом — надежностью. Металлический корпус, покрытый хромом, с легкостью удержит конструкцию душа на месте. Нижняя часть тоже не может не радовать: глубокий поддон из акрила с рифлением на дне обеспечивает нескользящую, комфортную поверхность. Имеется встроенная функция тропического душа. В такой душевой кабине каждому будет комфортно проводить гигиенические процедуры. В комплекте прилагается зеркало.
Преимущества душевая кабина Erlit er3512tpl c4:
- Удобное расположение;
- Крепкий каркас;
- Закаленное стекло;
- Нескользящее дно;
- Легкая сборка;
- Стильный дизайн.
Комплектация:
- Кабина;
- Комплект крепежей;
- Зеркало;
- Полочка;
- Подробная инструкция по сборке и эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.