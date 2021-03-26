Душевая кабина Тритон Риф А Грейс (90x90 мм, белый)

Душевая кабина ТРИТОН РИФ А Грейс закрытого типа с акриловым поддоном Triton Риф Б3 90x90 см., это одновременно практичный и эстетичный вариант для оснащения ванных комнат стандартной планировки. Благодаря наличию крыши в этой модификации, Вы сможете полностью изолироваться от внешнего мира и посвятить себя расслабляющим водным процедурам. имеет стандартные размеры и традиционную форму сектора, благодаря чему идеально подходит для оснащения помещений небольших санузлов. Главное отличие этой модели заключается в декоре передних стёкол, они имеют необычную рифлёную текстуру.