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Душевая кабина Тритон Риф А Грейс (90x90 мм, белый)
5.0
1
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Тритон Риф А Грейс (90x90 мм, белый)
    Арт. О00000002686
    5.0
    1
    Душевая кабина Тритон Риф А Грейс (90x90 мм, белый)

      Душевая кабина Тритон Риф А Грейс (90x90 мм, белый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. О00000002686
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		2150
      Ширина, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина ТРИТОН РИФ А Грейс закрытого типа с акриловым поддоном Triton Риф Б3 90x90 см., это одновременно практичный и эстетичный вариант для оснащения ванных комнат стандартной планировки. Благодаря наличию крыши в этой модификации, Вы сможете полностью изолироваться от внешнего мира и посвятить себя расслабляющим водным процедурам. имеет стандартные размеры и традиционную форму сектора, благодаря чему идеально подходит для оснащения помещений небольших санузлов. Главное отличие этой модели заключается в декоре передних стёкол, они имеют необычную рифлёную текстуру.