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Душевая кабина Тритон Риф Б3 в комплекте с сифоном и душевым набором ДН1
5.0
2
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Тритон Риф Б3 в комплекте с сифоном и душевым набором ДН1
    Арт. X16914425203
    5.0
    2
    Душевая кабина Тритон Риф Б3 в комплекте с сифоном и душевым набором ДН1

      Душевая кабина Тритон Риф Б3 в комплекте с сифоном и душевым набором ДН1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X16914425203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		2100
      Ширина, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая кабина закрытого типа с высоким акриловым поддоном Triton Риф Б3 это одновременно практичный и эстетичный вариант для оснащения ванных комнат стандартной планировки. Благодаря наличию крыши в этой модификации, Вы сможете полностью изолироваться от внешнего мира и посвятить себя расслабляющим водным процедурам. Раздвижные шторки кабины выполнены из витражного стекла. Оно абсолютно прозрачно и имеет необычную рифлёную структуру, обеспечивая пользователю достаточно света.

        Преимущества

        • Усиленный каркас - из оцинкованной стали, способен выдержать вес до 500 кг. Такой каркас гарантирует стопроцентную защиту от деформации
        • Материал поддона - это 100% австрийский акрил senosan. Он высокопрочен и устойчив к мелким царапинам и ультрафиолету, а благодаря прокраске на всю глубину, всегда будет насыщенно белого цвета и сохранит свою глянцевую поверхность
        • Антискользящее покрытие - специальный рисунок на дне предотвращает падения
        • Душевые дверки и стенки - выполнены из 4 мм закаленного стекла, что обеспечивает безопасность и высокую прочность. Стекло крайне сложно разбить, но если произойдет, то расколется оно на маленькие безопасные осколки. В данной модели стекло матовое, что придает высокотехнологичной конструкции легкую элегантность, и позволит кабине гармонично смотреться в любом интерьере
        • Двойные ролики - обеспечивают плавный и легкий ход дверей
        • Силиконовые уплотнители - самый надежный способ герметизации движущихся частей душевой кабины