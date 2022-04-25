Душевая кабина Тритон Риф Б3 в комплекте с сифоном и душевым набором ДН1

Преимущества

Усиленный каркас - из оцинкованной стали, способен выдержать вес до 500 кг. Такой каркас гарантирует стопроцентную защиту от деформации

Материал поддона - это 100% австрийский акрил senosan. Он высокопрочен и устойчив к мелким царапинам и ультрафиолету, а благодаря прокраске на всю глубину, всегда будет насыщенно белого цвета и сохранит свою глянцевую поверхность

Антискользящее покрытие - специальный рисунок на дне предотвращает падения

Душевые дверки и стенки - выполнены из 4 мм закаленного стекла, что обеспечивает безопасность и высокую прочность. Стекло крайне сложно разбить, но если произойдет, то расколется оно на маленькие безопасные осколки. В данной модели стекло матовое, что придает высокотехнологичной конструкции легкую элегантность, и позволит кабине гармонично смотреться в любом интерьере

Двойные ролики - обеспечивают плавный и легкий ход дверей

Силиконовые уплотнители - самый надежный способ герметизации движущихся частей душевой кабины

Душевая кабина закрытого типа с высоким акриловым поддоном Triton Риф Б3 это одновременно практичный и эстетичный вариант для оснащения ванных комнат стандартной планировки. Благодаря наличию крыши в этой модификации, Вы сможете полностью изолироваться от внешнего мира и посвятить себя расслабляющим водным процедурам. Раздвижные шторки кабины выполнены из витражного стекла. Оно абсолютно прозрачно и имеет необычную рифлёную структуру, обеспечивая пользователю достаточно света.