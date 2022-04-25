Душевая кабина Тритон Риф Б3 в комплекте с сифоном и душевым набором ДН1
Арт. X16914425203
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Высота, мм
|2100
|
Ширина, мм
|900
- Душевая кабина закрытого типа с высоким акриловым поддоном Triton Риф Б3 это одновременно практичный и эстетичный вариант для оснащения ванных комнат стандартной планировки. Благодаря наличию крыши в этой модификации, Вы сможете полностью изолироваться от внешнего мира и посвятить себя расслабляющим водным процедурам. Раздвижные шторки кабины выполнены из витражного стекла. Оно абсолютно прозрачно и имеет необычную рифлёную структуру, обеспечивая пользователю достаточно света.
Преимущества
- Усиленный каркас - из оцинкованной стали, способен выдержать вес до 500 кг. Такой каркас гарантирует стопроцентную защиту от деформации
- Материал поддона - это 100% австрийский акрил senosan. Он высокопрочен и устойчив к мелким царапинам и ультрафиолету, а благодаря прокраске на всю глубину, всегда будет насыщенно белого цвета и сохранит свою глянцевую поверхность
- Антискользящее покрытие - специальный рисунок на дне предотвращает падения
- Душевые дверки и стенки - выполнены из 4 мм закаленного стекла, что обеспечивает безопасность и высокую прочность. Стекло крайне сложно разбить, но если произойдет, то расколется оно на маленькие безопасные осколки. В данной модели стекло матовое, что придает высокотехнологичной конструкции легкую элегантность, и позволит кабине гармонично смотреться в любом интерьере
- Двойные ролики - обеспечивают плавный и легкий ход дверей
- Силиконовые уплотнители - самый надежный способ герметизации движущихся частей душевой кабины