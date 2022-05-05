Душевая лейка хром. Frap F06
Арт. X169820362
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|душевая лейка
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Вес, кг
|0.2
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Материал
|пластик
- Душевая лейка Frap F06 имеет хорошо выполненный современный дизайн, который сочетает в себе техническое совершенство, современные модные тенденции и грациозную классику.
Преимущества
- Лейка Frap полностью адаптирована для эксплуатации в условиях повышенной влажности окружающей среды, не боится интенсивных перепадов температур