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Душевая лейка хром. Frap F06
5.0
2
Найти аналог
Лейки для душа
    Душевая лейка хром. Frap F06
    Арт. X169820362
    5.0
    2
    Душевая лейка хром. Frap F06

      Душевая лейка хром. Frap F06

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169820362
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		душевая лейка
      Вес, кг
      		0.2
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Душевая лейка Frap F06 имеет хорошо выполненный современный дизайн, который сочетает в себе техническое совершенство, современные модные тенденции и грациозную классику.

        Преимущества

        • Лейка Frap полностью адаптирована для эксплуатации в условиях повышенной влажности окружающей среды, не боится интенсивных перепадов температур