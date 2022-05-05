Душевая лейка хром. Frap F06

Преимущества

Лейка Frap полностью адаптирована для эксплуатации в условиях повышенной влажности окружающей среды, не боится интенсивных перепадов температур

Душевая лейка Frap F06 имеет хорошо выполненный современный дизайн, который сочетает в себе техническое совершенство, современные модные тенденции и грациозную классику.