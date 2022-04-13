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Душевой уголок Русак Грация 90 Бюджет
5.0
2
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевой уголок Русак Грация 90 Бюджет
    Арт. X169144213
    5.0
    2
    Душевой уголок Русак Грация 90 Бюджет

      Душевой уголок Русак Грация 90 Бюджет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169144213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Русак
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		1750
      Ширина, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный душевой уголок с 2-мя стенками, которые плотно примыкают к стенам ванной комнаты. Такую конструкцию можно установить на кафельный или каменный пол с водоотводом. Вход в душ угловой, шторки на стыке угла плотно смыкаются и не дают воде попадать на пол. Все части уголка защищены от воздействия воды и высокой влажности. Габариты: вход 800 мм, размер 900*900 мм, высота 1750 мм, цвет рамы - белый.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность