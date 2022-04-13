Душевой уголок Русак Грация 90 Бюджет

Преимущества

Надежность

Долговечность

Компактный душевой уголок с 2-мя стенками, которые плотно примыкают к стенам ванной комнаты. Такую конструкцию можно установить на кафельный или каменный пол с водоотводом. Вход в душ угловой, шторки на стыке угла плотно смыкаются и не дают воде попадать на пол. Все части уголка защищены от воздействия воды и высокой влажности. Габариты: вход 800 мм, размер 900*900 мм, высота 1750 мм, цвет рамы - белый.