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Двигатель Champion G100HK
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Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G100HK
    Арт. champion_740
    Двигатель Champion G100HK

      Двигатель Champion G100HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_740

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		370x340x350
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G100HK – компактный четырехтактный мотор для установки на садовую и строительную технику. Мотор развивает мощность в 2,5 лошадиные силы и имеет объем камеры сгорания чуть меньше 100 куб. см. Несмотря на компактные размеры, двигатель построен по верхнеклапанной схеме. Работает на чистом бензине марки АИ-92. Смазка двигателя производится разбрызгиванием. Масло для смазки заливается в отдельный картер объемом 400 мл. Двигатель оборудован масляным датчиком, который глушит мотор при уменьшении уровня масла в картере. Поскольку двигатель четырехтактный, работает он значительно тише и потребляет намного меньше топлива. Так же существенно уменьшен уровень вибрации и уровень вредных выхлопов. Запуск осуществляется при помощи кик стартера. Двигатель Champion G100HK зачастую устанавливается на отечественные культиваторы «Крот», так как в продаже есть комплекты для установки. Для предотвращения попадания грязи и пыли в камеру сгорания, на моторе стоит поролоновый воздушный фильтр. Под металлическим топливным баком есть регулировка оборотов мотора. На полном баке (2 литра) мотор способен проработать до 1,5 часов под нагрузкой. Особенности и преимущества:
        • американская технология
        • компактный размер
        • большая мощность (2.5 л.с.)
        • двигатель 4х тактный
        • зажигание электронное
        • система запуска ручной старт
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • высокое качество материалов, точность изготовления
        • чугунная гильза цилиндра
        • двойной фильтрующий элемент
        • горизонтальное расположение коленчатого вала