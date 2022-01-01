американская технология

компактный размер

большая мощность (2.5 л.с.)

двигатель 4х тактный

зажигание электронное

система запуска ручной старт

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент

горизонтальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G100HK – компактный четырехтактный мотор для установки на садовую и строительную технику. Мотор развивает мощность в 2,5 лошадиные силы и имеет объем камеры сгорания чуть меньше 100 куб. см. Несмотря на компактные размеры, двигатель построен по верхнеклапанной схеме. Работает на чистом бензине марки АИ-92. Смазка двигателя производится разбрызгиванием. Масло для смазки заливается в отдельный картер объемом 400 мл. Двигатель оборудован масляным датчиком, который глушит мотор при уменьшении уровня масла в картере. Поскольку двигатель четырехтактный, работает он значительно тише и потребляет намного меньше топлива. Так же существенно уменьшен уровень вибрации и уровень вредных выхлопов. Запуск осуществляется при помощи кик стартера. Двигатель Champion G100HK зачастую устанавливается на отечественные культиваторы «Крот», так как в продаже есть комплекты для установки. Для предотвращения попадания грязи и пыли в камеру сгорания, на моторе стоит поролоновый воздушный фильтр. Под металлическим топливным баком есть регулировка оборотов мотора. На полном баке (2 литра) мотор способен проработать до 1,5 часов под нагрузкой. Особенности и преимущества: