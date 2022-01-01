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Двигатель Champion G120HK
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Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G120HK
    Арт. champion_742
    Двигатель Champion G120HK

      Двигатель Champion G120HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_742

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		400x340x390
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G120HK разработан для установки на культиваторы, мотоблоки, также его можно использовать в мотопомпах и виброплитах. Модель отличается компактными размерами, имеет небольшую мощность и рассчитана на легкие и средние агрегаты. Рабочий объем цилиндра составляет 118 см3, в сочетании с высокой степенью сжатия это обеспечивает хорошую производительность и минимальный расход топлива. Воздушное охлаждение отличается простотой в обслуживании, нетребовательностью. Оно легковесно и при этом обеспечивает необходимую эффективность отвода тепла из рабочей зоны. Для запуска предусмотрен тросик, компактная модель легко включается ручным стартером даже в прохладную погоду. Коленвал расположен горизонтально, поэтому вал для подключения размером 19 мм также размещен в горизонтальной плоскости. Соединение вала происходит при помощи шпонки. Двигатель следует заправлять 92-м бензином, емкость бачка в 2.5 литра достаточна, чтобы работать без перерыва несколько часов. Корпус двигателя внутреннего сгорания Champion G120HK выполнен из устойчивого к коррозии материала, который сочетает прочность и долговечность с легкостью и хорошей теплопроводностью. Модель нуждается в минимальном обслуживании, оно не отличается от сервиса других подобных двигателей. За счет большого ресурса вам придется наработать много часов мотоблоком или культиватором, чтобы понадобилось проводить капитальный ремонт. Вес всего 15 килограммов, поэтому двигатель не сильно увеличивает вес агрегата, также не требуется большая прочность соединителей. За счет хорошей сбалансированности двигателя при работе он умеренно вибрирует, что также увеличивает ресурс силового агрегата и всей конструкции в целом. Уровень шума находится в разумных пределах, поэтому даже длительная работа не спровоцирует сильную усталость, а также не будет проблем с соседями. Благодаря умеренной стоимости покупка этого двигателя не станет серьезным ударом по бюджету, при этом Champion G120HK быстро окупит свою стоимость. Особенности и преимущества:
        • двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение
        • зажигание электронное
        • система запуска ручной старт
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • датчик падения уровня масла в картере при необходимости разкмыкает цепь зажигания
        • высокое качество материалов, точность изготовления и обработки
        • чугунная гильза цилиндра
        • двойной фильтрующий элемент
        • горизонтальное расположение коленчатого вала