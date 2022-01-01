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Двигатель Champion G140VK/1
Найти аналог
Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G140VK/1
    Арт. champion_743
    Двигатель Champion G140VK/1
    Двигатель Champion G140VK/1
      Двигатель Champion G140VK/1
      Двигатель Champion G140VK/1

      Двигатель Champion G140VK/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_743

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		310x320x300
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G140VK/1 — мощный, надежный и компактный бензиновый агрегат. Относится к классу профессионального оборудования. Мотор этой модели одноцилиндровый, четырехтактный. Отличный вариант для совместного использования с колесными бензиновыми газонокосилками и иной мототехникой, где нужно вертикальное расположение вала. Также данное изделие может быть применено в качестве лодочного мотора. Однако чтобы это стало возможно, нужно выполнить некоторые манипуляции по доработке. Изделие отличается длительным сроком службы. Все благодаря высококачественной сборке и ремонтопригодности. Компоненты данного мотора соответствуют высоким американским стандартам качества. Изготавливается он в Китае, что позволяет производителю предлагать данный продукт по наиболее приемлемой для покупателя цене. Двигатель Champion G140VK/1 грамотно защищен от перегрева. Использована современная технология воздушного охлаждения. Выхлопные газы мотора данной модификации имеют низкий уровень токсичности. Для природы, людей, животных они сравнительно неопасны. Корпус сделан из материалов, которые отличаются повышенной устойчивостью к воздействию коррозии. При работе такое устройство издает сравнительно немного шума и вибраций. Удастся с комфортом трудиться на протяжении достаточно длительного периода времени. Этот агрегат можно использовать даже в местах, где уровень шума должен быть невысоким (к примеру, возле поликлиник или дошкольных учреждений). Двигатель Champion G140VK/1 прост в установке. С этой задачей сможет справиться даже малоопытный пользователь. Достаточно лишь изучить инструкцию производителя. Особенности и преимущества:
        • полное соответствие высоким мировым стандартам
        • официальная гарантия (действует 1 год)
        • солидная мощность (4,0 л.с)
        • работает на бензине АИ-92
        • емкий топливный бак (1,0 л)
        • вертикальное расположение вала
        • верхнее расположение клапанов
        • качественный воздушный фильтр
        • небольшой вес (8,5 кг)
        • компактные габариты (310х320х300 мм)