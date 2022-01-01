двигатель 4х тактный

моторесурс 1000 моточасов

зажигание электронное

система запуска ручной старт

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент

вертикальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G140VK/2 - создан для того, чтобы оптимальным образом обеспечивать сельскохозяйственной минитехнике необходимые характеристики. Мощность, которой такой мотор наделяет устройство, составляет 4 л.с. при объеме цилиндра в 140 куб.см. Этого вполне достаточно для достижения отличной производительности прибором среднего веса. Воздушное охлаждение четырехтактного двигателя позволит уберечь важный узел от перегрева. Это означает, что выбранный прибор способен выдерживать перегрузки и работу в тяжелых условиях. В качестве топлива используется бензин. Полный бак вмещает 1 л. такого топлива. Весит агрегат 8,5 кг. Вал расположен вертикально, что можно считать еще одним преимуществом модели. Такая модификация подойдет для использования в газонокосилках, мотоблоках, культиваторах и многом другом. Идеальная сбалансированность, которой характеризуется двигатель G140VK, обеспечивает тихую работу и гасит вибрацию. Это очень важная особенность, влияющая на уровень комфорта использования машины. Низкий уровень вибрации позволит уберечь суставы оператора от развития профессиональных заболеваний. Картер имеет объем 0,55 л., для него следует использовать масло SAE 10w40. Производитель позаботился о продлении срока полезной эксплуатации прибора. Для этого в производстве используются только высококачественные материалы. Все металлические части конструкции обработаны специальным составом, который защищает их от коррозии. Методы крепления позволяют добиться надежности всех систем, используемых в строении двигателя. Сочетание всех этих положительных качеств дает возможность в итоге получить отличную садовую технику, которая с легкостью реализует все возложенные на нее задачи. Особенности и преимущества: американская разработка