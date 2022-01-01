американская технология

большая мощность (5.5 л.с.)

двигатель 4х тактный

зажигание электронное

система запуска ручной старт

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент

горизонтальное расположение коленчатого вала

возможность работы в суровых климатических условиях

Двигатель Champion G160HK – четырехтактная модель с верхним расположением клапанов для применения на мотоблоках, культиваторах, снегоуборочных машинах, виброплитах и на другой садовой или строительной технике. Мотор работает на чистом бензине марки АИ-92. Смазка производится системой разбрызгивания. Забор масла для смазки мотора производится из масляного картера объемом 600 мл. Объем бензобака составляет 3,6 литров, а сам бензобак выполнен из прочной листовой стали. На одной заправке, двигатель под нагрузкой может проработать до 3х часов. Двигатель Champion G160HK заводится при помощи шнура кик стартера, а для удобства запуска не прогретого двигателя, предусмотрена воздушная заслонка, выполняющая роль подсоса. Заправка масла производится через удобную масло заливную горловину, расположенную в передней части мотора, там же расположена гайка слива. Двигатель работает на топливно-воздушной смеси, поэтому для отчистки поступающего в камеру сгорания воздуха, предусмотрен воздушный фильтр, состоящий из бумажного и поролонового элементов. Двигатель Champion G160HK – отличный бюджетный вариант, позволяющий заменить вышедший из строя агрегат с минимальными затратами и при этом не потерять в комфорте. Особенности и преимущества: