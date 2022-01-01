Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Двигатель Champion G160HK
Найти аналог
Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G160HK
    Арт. champion_744
    Двигатель Champion G160HK

      Двигатель Champion G160HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_744

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		390x330x400
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G160HK – четырехтактная модель с верхним расположением клапанов для применения на мотоблоках, культиваторах, снегоуборочных машинах, виброплитах и на другой садовой или строительной технике. Мотор работает на чистом бензине марки АИ-92. Смазка производится системой разбрызгивания. Забор масла для смазки мотора производится из масляного картера объемом 600 мл. Объем бензобака составляет 3,6 литров, а сам бензобак выполнен из прочной листовой стали. На одной заправке, двигатель под нагрузкой может проработать до 3х часов. Двигатель Champion G160HK заводится при помощи шнура кик стартера, а для удобства запуска не прогретого двигателя, предусмотрена воздушная заслонка, выполняющая роль подсоса. Заправка масла производится через удобную масло заливную горловину, расположенную в передней части мотора, там же расположена гайка слива. Двигатель работает на топливно-воздушной смеси, поэтому для отчистки поступающего в камеру сгорания воздуха, предусмотрен воздушный фильтр, состоящий из бумажного и поролонового элементов. Двигатель Champion G160HK – отличный бюджетный вариант, позволяющий заменить вышедший из строя агрегат с минимальными затратами и при этом не потерять в комфорте. Особенности и преимущества:
        • американская технология
        • большая мощность (5.5 л.с.)
        • двигатель 4х тактный
        • зажигание электронное
        • система запуска ручной старт
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • высокое качество материалов, точность изготовления
        • чугунная гильза цилиндра
        • двойной фильтрующий элемент
        • горизонтальное расположение коленчатого вала
        • возможность работы в суровых климатических условиях