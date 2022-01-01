Двигатель Champion G160HK
Арт. champion_744
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|390x330x400
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Охлаждение
|воздушное
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Наличие вариатора
|Нет
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Катушка освещения
|Нет
- Двигатель Champion G160HK – четырехтактная модель с верхним расположением клапанов для применения на мотоблоках, культиваторах, снегоуборочных машинах, виброплитах и на другой садовой или строительной технике. Мотор работает на чистом бензине марки АИ-92. Смазка производится системой разбрызгивания. Забор масла для смазки мотора производится из масляного картера объемом 600 мл. Объем бензобака составляет 3,6 литров, а сам бензобак выполнен из прочной листовой стали. На одной заправке, двигатель под нагрузкой может проработать до 3х часов. Двигатель Champion G160HK заводится при помощи шнура кик стартера, а для удобства запуска не прогретого двигателя, предусмотрена воздушная заслонка, выполняющая роль подсоса. Заправка масла производится через удобную масло заливную горловину, расположенную в передней части мотора, там же расположена гайка слива. Двигатель работает на топливно-воздушной смеси, поэтому для отчистки поступающего в камеру сгорания воздуха, предусмотрен воздушный фильтр, состоящий из бумажного и поролонового элементов. Двигатель Champion G160HK – отличный бюджетный вариант, позволяющий заменить вышедший из строя агрегат с минимальными затратами и при этом не потерять в комфорте. Особенности и преимущества:
- американская технология
- большая мощность (5.5 л.с.)
- двигатель 4х тактный
- зажигание электронное
- система запуска ручной старт
- легкий пуск система декомпрессии
- продуманная конструкция малый вес и габариты
- высокое качество материалов, точность изготовления
- чугунная гильза цилиндра
- двойной фильтрующий элемент
- горизонтальное расположение коленчатого вала
- возможность работы в суровых климатических условиях