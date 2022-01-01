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Двигатель Champion G160VK/2
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Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G160VK/2
    Арт. champion_745
    Двигатель Champion G160VK/2

      Двигатель Champion G160VK/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_745

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		371x338x275
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G160VK/2 - это еще один первоклассный продукт от фирмы Champion, который подтверждает неизменно высокий уровень изготовления деталей и сборки самого аппарата. Главным назначением такой техники становится использование ее в культиваторах, мотоблоках, насосах, снегоуборщиках и других устройствах. Мотор характеризуется вертикальным расположением коленвала. Мощность, которую может обеспечить этот силовой агрегат технике, составляет 5,5 л.с. При объеме 160 куб.см. полученное в результате устройство будет отличаться высокой производительностью, эффективностью и отличными эксплуатационными качествами. В комплекте к двигателю поставляется шпонка. Идеальная сбалансированность и оптимальное расположение центра тяжести позволит нивелировать уровень шума и погасить излишнюю вибрацию. Учитывая специфику работы мотора и борясь с негативными проявлениями, производитель заботиться о комфорте использования агрегата. Данная модель не принесет вреда суставам оператора, поскольку производимые вибрации не достигнут его рук. Низкий уровень звука не повредит органы слуха работника и не будет мешать окружающим. Быстро развивающая фирма Champion славится высоким качеством материалов, которые используются для производства своей техники. Описываемый двигатель G160VK не стал исключением. Первоклассные детали конструкции в сочетании с отличной сборкой делают эту модель надежной и дают необходимый запас прочности. Большой моторесурс двигателя делает его популярным среди покупателей. Металлические детали надежно защищены от коррозии с помощью специальных составов для обработки. Простота строения делает эксплуатацию и обслуживание простым. ТО можно провести самостоятельно, не привлекая специалистов из сервисных центров. Особенности и преимущества:
        • американская разработка
        • двигатель 4х тактный
        • моторесурс 1200 моточасов
        • зажигание электронное
        • система запуска ручной старт
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • высокое качество материалов, точность изготовления
        • чугунная гильза цилиндра
        • двойной фильтрующий элемент
        • вертикальное расположение коленчатого вала