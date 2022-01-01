американская разработка

двигатель 4х тактный

моторесурс 1200 моточасов

зажигание электронное

система запуска ручной старт

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент

вертикальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G160VK/2 - это еще один первоклассный продукт от фирмы Champion, который подтверждает неизменно высокий уровень изготовления деталей и сборки самого аппарата. Главным назначением такой техники становится использование ее в культиваторах, мотоблоках, насосах, снегоуборщиках и других устройствах. Мотор характеризуется вертикальным расположением коленвала. Мощность, которую может обеспечить этот силовой агрегат технике, составляет 5,5 л.с. При объеме 160 куб.см. полученное в результате устройство будет отличаться высокой производительностью, эффективностью и отличными эксплуатационными качествами. В комплекте к двигателю поставляется шпонка. Идеальная сбалансированность и оптимальное расположение центра тяжести позволит нивелировать уровень шума и погасить излишнюю вибрацию. Учитывая специфику работы мотора и борясь с негативными проявлениями, производитель заботиться о комфорте использования агрегата. Данная модель не принесет вреда суставам оператора, поскольку производимые вибрации не достигнут его рук. Низкий уровень звука не повредит органы слуха работника и не будет мешать окружающим. Быстро развивающая фирма Champion славится высоким качеством материалов, которые используются для производства своей техники. Описываемый двигатель G160VK не стал исключением. Первоклассные детали конструкции в сочетании с отличной сборкой делают эту модель надежной и дают необходимый запас прочности. Большой моторесурс двигателя делает его популярным среди покупателей. Металлические детали надежно защищены от коррозии с помощью специальных составов для обработки. Простота строения делает эксплуатацию и обслуживание простым. ТО можно провести самостоятельно, не привлекая специалистов из сервисных центров. Особенности и преимущества: