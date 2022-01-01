Двигатель Champion G170-1VK/1

американская разработка

большая мощность (6,5 л.с.)

двигатель 4х тактный

моторесурс 1200 моточасов

зажигание электронное

система запуска ручной старт

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент

вертикальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G170-1VK – мощная четырёхтактная модель с вертикальным выходным валом. Двигатель выдает внушительную мощность в 5,5 лошадиных сил. Построен мотор по четырехтактной схеме с верхним расположением клапанов. Такой конструктив позволяет мотору создавать меньше шума при работе, а так же потреблять меньше топлива. Двигатель издает гораздо меньшую вибрацию, а его выхлоп более экологичен чем у двухтактных двигателей. Поскольку вал мотора выходит вертикально вниз, то основным видом инструмента, на который можно установить мотор, являются бензиновые роторные газонокосилки или культиваторы с червячным редуктором. Двигатель Champion G170-1VK оборудован системой электронного зажигания, благодаря чему перед продергиванием кик стартера, нет необходимости накачивать примером топливо в карбюратор. Фильтрация воздуха для камеры сгорания производится посредством бумажного фильтра большой плоскости. Такой фильтр существенно продлевает ресурс двигателя, исключая попадание в него взвеси. Благодаря большой мощности, двигатель можно использовать на газонокосилках с приводом на колеса. Мощности в 5,5 лошадиных сил с лихвой хватит не только на вращение ножа, но и на привод хода. Особенности и преимущества: