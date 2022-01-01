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Двигатель Champion G170-1VK/1
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Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G170-1VK/1
    Арт. champion_4597
    Двигатель Champion G170-1VK/1

      Двигатель Champion G170-1VK/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_4597

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		475x395x450
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G170-1VK – мощная четырёхтактная модель с вертикальным выходным валом. Двигатель выдает внушительную мощность в 5,5 лошадиных сил. Построен мотор по четырехтактной схеме с верхним расположением клапанов. Такой конструктив позволяет мотору создавать меньше шума при работе, а так же потреблять меньше топлива. Двигатель издает гораздо меньшую вибрацию, а его выхлоп более экологичен чем у двухтактных двигателей. Поскольку вал мотора выходит вертикально вниз, то основным видом инструмента, на который можно установить мотор, являются бензиновые роторные газонокосилки или культиваторы с червячным редуктором. Двигатель Champion G170-1VK оборудован системой электронного зажигания, благодаря чему перед продергиванием кик стартера, нет необходимости накачивать примером топливо в карбюратор. Фильтрация воздуха для камеры сгорания производится посредством бумажного фильтра большой плоскости. Такой фильтр существенно продлевает ресурс двигателя, исключая попадание в него взвеси. Благодаря большой мощности, двигатель можно использовать на газонокосилках с приводом на колеса. Мощности в 5,5 лошадиных сил с лихвой хватит не только на вращение ножа, но и на привод хода. Особенности и преимущества:
        • американская разработка
        • большая мощность (6,5 л.с.)
        • двигатель 4х тактный
        • моторесурс 1200 моточасов
        • зажигание электронное
        • система запуска ручной старт
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • высокое качество материалов, точность изготовления
        • чугунная гильза цилиндра
        • двойной фильтрующий элемент
        • вертикальное расположение коленчатого вала