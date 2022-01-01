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Двигатель Champion G170-1VK/2
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Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G170-1VK/2
    Арт. champion_2800
    Двигатель Champion G170-1VK/2

      Двигатель Champion G170-1VK/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2800

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		475x395x450
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • CHAMPION G170-1VK/2 разработан специально для использования с культиваторами и сельско-хозяйственной техникой. Особенности и преимущества:
        • Одноцилиндровый 4-тактный двигатель оснащен валом вертикального расположения, имеет воздушное охлаждение и рабочую мощность 5,5л.с.
        • Двигатель экономичен, поэтому объема топливного бака в 2л. хватает для продолжительной работы при любых нагрузках.
        • Ручной стартер обеспечивает легкий запуск двигателя в любую погоду. Данная модель привода будет хорошим решением для малогабаритной парковой техники.
        • G170-1VK/2 – надежен и неприхотлив в эксплуатации. Простое своевременное обслуживание позволит обеспечить долгосрочную и производительную работу привода.