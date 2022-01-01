Двигатель Champion G170-1VK/2
Арт. champion_2800
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|475x395x450
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Охлаждение
|воздушное
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Наличие вариатора
|Нет
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Катушка освещения
|Нет
- CHAMPION G170-1VK/2 разработан специально для использования с культиваторами и сельско-хозяйственной техникой. Особенности и преимущества:
- Одноцилиндровый 4-тактный двигатель оснащен валом вертикального расположения, имеет воздушное охлаждение и рабочую мощность 5,5л.с.
- Двигатель экономичен, поэтому объема топливного бака в 2л. хватает для продолжительной работы при любых нагрузках.
- Ручной стартер обеспечивает легкий запуск двигателя в любую погоду. Данная модель привода будет хорошим решением для малогабаритной парковой техники.
- G170-1VK/2 – надежен и неприхотлив в эксплуатации. Простое своевременное обслуживание позволит обеспечить долгосрочную и производительную работу привода.