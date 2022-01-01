Двигатель Champion G170-1VK/2

Одноцилиндровый 4-тактный двигатель оснащен валом вертикального расположения, имеет воздушное охлаждение и рабочую мощность 5,5л.с.

Двигатель экономичен, поэтому объема топливного бака в 2л. хватает для продолжительной работы при любых нагрузках.

Ручной стартер обеспечивает легкий запуск двигателя в любую погоду. Данная модель привода будет хорошим решением для малогабаритной парковой техники.

G170-1VK/2 – надежен и неприхотлив в эксплуатации. Простое своевременное обслуживание позволит обеспечить долгосрочную и производительную работу привода.

CHAMPION G170-1VK/2 разработан специально для использования с культиваторами и сельско-хозяйственной техникой. Особенности и преимущества: