американская технология.

большая мощность (6.5 л.с.)

двигатель 4х тактный

зажигание электронное.

система запуска ручной старт.

легкий пуск система декомпрессии.

продуманная конструкция малый вес и габариты.

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент.

горизонтальное расположение коленчатого вала.

возможность работы в суровых климатических условиях.

Двигатель Champion G200HK разработан для использования на любительской и профессиональной малой сельскохозяйственной техники и прочего подобного оборудования — мотоблоков, газонокосилок, культиваторов, снегоуборщиков, агрегатов для перекачки воды или перемалывания круп. Мощность в 6.5 л.с. вполне достаточна для решения большинства задач на огороде, в поле или на хозяйственном дворе в сжатые сроки. При этом двигатель отличается удачной конструкцией, благодаря которой даже при большой нагрузке он долгое время не перегревается, позволяя на полную использовать свои возможности. Корпус модели выполнен из алюминиевого сплава, этот материал быстро отводит тепло, поэтому двигатель Champion G200F превосходно работает даже в жаркую погоду, имея всего лишь простую воздушную систему охлаждения. Последняя не требует обслуживания, стабильно работает при любых условиях, не обладает риском замерзания. Разработчикам удалось создать такую производительную модель с объемом цилиндра в 196 см3 в компактном корпусе, благодаря чему двигатель Champion G200F легко и без проблем устанавливается на шасси. Следует только учесть расположение вала и его размер, данная модель подходит для агрегатов, предназначенных для подсоединения горизонтального вала диаметром 1.9 см. За счет качественного и точного исполнения всех деталей и узлов, а также продуманной конструкции модель характеризуется хорошим балансом, она не трясется и не вибрирует ни на больших, ни на малых оборотах, что не только увеличивает срок службы, но и снижает расход топлива. Грамотно отрегулированное зажигание и клапана, а также эффективный глушитель снизили уровень шума до показателей, комфортных для оператора и окружающих людей. Комплектация модели включает все необходимое для установки, в частности имеется понятная информативная инструкция на русском языке, а также требования по обслуживанию этого двигателя внутреннего сгорания. Особенности и преимущества: