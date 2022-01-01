американская разработка

двигатель 4х тактный

моторесурс 1500 моточасов

большая мощность (6.0 л.с.)

зажигание электронное

система запуска ручной старт

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент

вертикальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G200VK/2 – самый мощный четырехтактный мотор с вертикальным валом в линейке Champion. Двигатель выдает мощность в 6 лошадиных сил, благодаря чему его можно использовать на самоходных роторных газонокосилках с большим захватом или на культиваторах с червячным редуктором и весом до 50 кг. Двигатель верхнеклапанный, поэтому он при работе производит намного меньше шума и потребляет меньше топлива. Благодаря чугунной гильзе цилиндра, двигатель более устойчив к перегреву, а так же имеет приличный для своей стоимости ресурс. Запуск мотора производится продергиванием шнура (кик-стартер). Благодаря электронной системе зажигания, запуск производится легко, с одного или двух рывков. Для удобства запуска непрогретого мотора имеется двухпозиционная воздушная заслонка. Двигатель Champion G200VK/2 оборудован системой фильтрации поступающего в камеру сгорания воздуха. Воздушный фильтр сделан из двух элементов: бумажного фильтра и пористой губки. Такой симбиоз улучшает качество фильтрации воздуха и увеличивает временной интервал замены фильтра. Двигатель Champion G200VK/2 отличный не дорогой вариант для замены на вашей технике в случае дороговизны или невозможности ремонта старого мотора. Особенности и преимущества: