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Двигатель Champion G200VK/2
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Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G200VK/2
    Арт. champion_747
    Двигатель Champion G200VK/2

      Двигатель Champion G200VK/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_747

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		385x358x278
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G200VK/2 – самый мощный четырехтактный мотор с вертикальным валом в линейке Champion. Двигатель выдает мощность в 6 лошадиных сил, благодаря чему его можно использовать на самоходных роторных газонокосилках с большим захватом или на культиваторах с червячным редуктором и весом до 50 кг. Двигатель верхнеклапанный, поэтому он при работе производит намного меньше шума и потребляет меньше топлива. Благодаря чугунной гильзе цилиндра, двигатель более устойчив к перегреву, а так же имеет приличный для своей стоимости ресурс. Запуск мотора производится продергиванием шнура (кик-стартер). Благодаря электронной системе зажигания, запуск производится легко, с одного или двух рывков. Для удобства запуска непрогретого мотора имеется двухпозиционная воздушная заслонка. Двигатель Champion G200VK/2 оборудован системой фильтрации поступающего в камеру сгорания воздуха. Воздушный фильтр сделан из двух элементов: бумажного фильтра и пористой губки. Такой симбиоз улучшает качество фильтрации воздуха и увеличивает временной интервал замены фильтра. Двигатель Champion G200VK/2 отличный не дорогой вариант для замены на вашей технике в случае дороговизны или невозможности ремонта старого мотора. Особенности и преимущества:
        • американская разработка
        • двигатель 4х тактный
        • моторесурс 1500 моточасов
        • большая мощность (6.0 л.с.)
        • зажигание электронное
        • система запуска ручной старт
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • высокое качество материалов, точность изготовления
        • чугунная гильза цилиндра
        • двойной фильтрующий элемент
        • вертикальное расположение коленчатого вала