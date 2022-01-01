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Двигатель Champion G210HK
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Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G210HK
    Арт. champion_751
    Двигатель Champion G210HK

      Двигатель Champion G210HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_751

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		390x420x370
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G210HK - модель, которая по своим характеристикам соответствует профессиональному агрегату, при этом отличается простотой в использовании и легкостью в сервисе бытового мотора. Имея объем цилиндра чуть менее 200 мл, мотор без проблем развивает 7 л.с., такие показатели соответствуют тяжелой профессиональной технике для обработки почвы или работ во дворе. Так как мотор является четырехтактным и обладает существенной степенью сжатия, то большая мощность в нем сочетается с умеренным расходом топлива, конструкция позволяет эффективно использовать энергию горючего. Также такая конструкция увеличивает надежность системы, поэтому двигатель Champion G210 работает длительное время без работ по настройке и чистке. Не требует какой-либо настройки или сервиса система охлаждения, она представлена воздушным активным теплоотводом. Он достаточно эффективен, чтобы мотор работал без проблем даже в жаркую погоду. Двигатель Champion G210 разработан американскими инженерами при сотрудничестве с китайскими коллегами, собран в Китае. Благодаря этому надежность и эффективность сочетается с умеренной стоимостью агрегата, его цена быстро окупается в процессе эксплуатации. Для агрегатирования с шасси имеется горизонтальный вал 19-мм диаметра, соединяющийся при помощи шпонки. Монтаж двигателя производится легко при помощи общедоступных инструментов, при этом он достаточно надежен, чтобы выдерживать большую нагрузку и тряску. Модель имеет умеренный вес, без технических жидкостей он составляет чуть более 16 кг., поэтому даже одному человеку будет не сложно с ним управиться. Двигатель можно использовать на технике этого же производителя или некоторых других брендов. Особенности и преимущества:
        • американская технология
        • большая мощность (7 л.с.)
        • двигатель 4х тактный
        • зажигание электронное
        • система запуска ручной старт
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • высокое качество материалов, точность изготовления
        • чугунная гильза цилиндра
        • двойной фильтрующий элемент
        • горизонтальное расположение коленчатого вала
        • возможность работы в суровых климатических условиях