американская технология

большая мощность (7 л.с.)

двигатель 4х тактный

зажигание электронное

система запуска ручной старт

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент

горизонтальное расположение коленчатого вала

возможность работы в суровых климатических условиях

Двигатель Champion G210HK - модель, которая по своим характеристикам соответствует профессиональному агрегату, при этом отличается простотой в использовании и легкостью в сервисе бытового мотора. Имея объем цилиндра чуть менее 200 мл, мотор без проблем развивает 7 л.с., такие показатели соответствуют тяжелой профессиональной технике для обработки почвы или работ во дворе. Так как мотор является четырехтактным и обладает существенной степенью сжатия, то большая мощность в нем сочетается с умеренным расходом топлива, конструкция позволяет эффективно использовать энергию горючего. Также такая конструкция увеличивает надежность системы, поэтому двигатель Champion G210 работает длительное время без работ по настройке и чистке. Не требует какой-либо настройки или сервиса система охлаждения, она представлена воздушным активным теплоотводом. Он достаточно эффективен, чтобы мотор работал без проблем даже в жаркую погоду. Двигатель Champion G210 разработан американскими инженерами при сотрудничестве с китайскими коллегами, собран в Китае. Благодаря этому надежность и эффективность сочетается с умеренной стоимостью агрегата, его цена быстро окупается в процессе эксплуатации. Для агрегатирования с шасси имеется горизонтальный вал 19-мм диаметра, соединяющийся при помощи шпонки. Монтаж двигателя производится легко при помощи общедоступных инструментов, при этом он достаточно надежен, чтобы выдерживать большую нагрузку и тряску. Модель имеет умеренный вес, без технических жидкостей он составляет чуть более 16 кг., поэтому даже одному человеку будет не сложно с ним управиться. Двигатель можно использовать на технике этого же производителя или некоторых других брендов. Особенности и преимущества: