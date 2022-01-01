американская технология

полупрофессиональный двигатель

большая мощность (7 л.с.)

двигатель 4х тактный

зажигание электронное

система запуска ручной старт

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент

горизонтальное расположение коленчатого вала

возможность работы в суровых климатических условиях

Двигатель Champion G210HT для мотопомп предназначен для приведения в движение различных видов оборудования. Эта четырехтактная модель имеет один цилиндр и воздушное охлаждение. Верхнее расположение клапанов увеличивает производительность силового агрегата. Основной сферой применения такого двигателя является сельскохозяйственное оборудование, работающее на бензине. В список входят мотопомпы, культиваторы, генераторы и другое. Модель состоит из глушителя, рычага газа, выключателя зажигания, ручки стартера, свечей зажигания, воздушного фильтра, топливного фильтра, воздушной заслонки, ручного стартера, крышки топливного бака, топливного бака, слива масла и масляного фильтра. Конструкция прибора несложная, благодаря чему его обслуживание не потребует много времени и усилий. Регулярный технический осмотр и замена масла будут достаточными мерами для предотвращения поломок. Управляется мотор с помощью рычагов. Топливный рычаг предусмотрен для открывания и закрывания прохода между топливным баком и карбюратором. Во время работы рычаг должен находиться в положении «On». Рычаг газа контролирует обороты двигателя. С его помощью можно ускорять или замедлять работу. Еще один рычаг является непосредственным выключателем двигателя. Он предусмотрен для старта системы зажигания. Воздушная заслонка открывается и закрывается также с помощью отдельного рычага. Есть также ручной стартер в виде шнура, который заводит двигатель G210HT в случае невозможности использования другого способа. Технические характеристики мотора этой модели включают в себя мощность в 7 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 12 н/М. На холостом ходу обороты составляют 1400 в минуту. Объем цилиндра для такой модели будет 212 куб.см. Топливный бак вмещает до 3,6 л. бензина, чего достаточно для нескольких часов полноценной работы без дозаправки. Все выдающиеся качества двигателя в сочетании с надежными материалами для его производства делают эту модель хорошим выбором для разработчиков сельхозтехники. Особенности и преимущества: