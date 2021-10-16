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Двигатель Champion G225VK/2
5.0
1
Найти аналог
Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G225VK/2
    Арт. champion_4362
    5.0
    1
    Двигатель Champion G225VK/2
    Двигатель Champion G225VK/2
      Двигатель Champion G225VK/2
      Двигатель Champion G225VK/2

      Двигатель Champion G225VK/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_4362
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		440x480x380
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Для культиваторов, мотоблоков и другой садовой техники с вертикальным валом подойдет 4-тактный двигатель CHAMPION G225VK/2. Он обладает мощностью 7 лошадиных сил, поэтому идеален для работы на участках размером до 10 соток. Двигатель отличается малым расходом топлива, экономичностью в эксплуатации. Также он образует меньшее количество токсичных выхлопов по сравнению с другими моделями двигателей. Благодаря электронной системе зажигания мотор обладает большим сроком эксплуатации и способен выдерживать длительную интенсивную нагрузку. Вместительный топливный бак позволяет заправлять агрегат реже. Двигатель оснащен системой воздушного охлаждения, которая снижает нагрузку на внутренние детали и значительно уменьшает шум, исходящий от оборудования. В Интернет-магазине “Бигам” двигатель CHAMPION G225VK/2 можно купить с доставкой в любой регион.

        Преимущества CHAMPION G225VK/2 7 л.с

        • Высокая мощность
        • Топливный бак объемом 2 л
        • Простая система запуска
        • Механический регулятор оборотов
        • Воздушный фильтр
        • Малошумность