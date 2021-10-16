Для культиваторов, мотоблоков и другой садовой техники с вертикальным валом подойдет 4-тактный двигатель CHAMPION G225VK/2. Он обладает мощностью 7 лошадиных сил, поэтому идеален для работы на участках размером до 10 соток. Двигатель отличается малым расходом топлива, экономичностью в эксплуатации. Также он образует меньшее количество токсичных выхлопов по сравнению с другими моделями двигателей. Благодаря электронной системе зажигания мотор обладает большим сроком эксплуатации и способен выдерживать длительную интенсивную нагрузку. Вместительный топливный бак позволяет заправлять агрегат реже. Двигатель оснащен системой воздушного охлаждения, которая снижает нагрузку на внутренние детали и значительно уменьшает шум, исходящий от оборудования. В Интернет-магазине “Бигам” двигатель CHAMPION G225VK/2 можно купить с доставкой в любой регион.

Преимущества CHAMPION G225VK/2 7 л.с