Преимущества

Американская технология

Большая мощность (9 л.с.)

Ручной старт

Двигатель - 4х-тактный

Зажигание - электронное

Чугунная гильза цилиндра

Верхнее расположение клапанов

Легкий пуск

Система декомпрессии

Продуманная конструкция

Малый вес и габариты

Датчик падения уровня масла в картере

Высокое качество материалов

Двойной фильтрующий элемент

Горизонтальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G270HK​ - отлично подходит для этих целей, он способен удовлетворить запросы самого требовательного пользователя. Модель развивает мощность в 9 лошадиных сил, это стало возможно благодаря использованию увеличенного цилиндра с рабочим объемом в 270 см3 и существенной степенью сжатия. Агрегат работает на умеренных оборотах, четырехтактный цикл и удачная компоновка газораспределительной системы обеспечивают эффективное использование потенциала бензинового горючего, за счет чего большая мощность сочетается с экономным расходом топлива. Это дополнительно позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Так как модель обладает большой производительностью, то ее нельзя устанавливать на легкие и компактные агрегаты, даже соединительный вал рассчитан на более тяжелые модели, он выполнен с диаметром в 25.4 мм. Он располагается горизонтально, поэтому двигатель может устанавливаться только на шасси, предназначенные для подобной конструкции. При своей мощности двигатель Champion G270 имеет небольшой вес, благодаря удачно скомпонованной конструкции и использованию легких материалов он весит всего немногим больше 16 кг. В сочетании с хорошей балансировкой и прочным крепежом это обеспечивает надежность соединения двигателя с корпусом вашего мотоблока или культиватора, поэтому вам не придется беспокоиться о целостности конструкции даже при сильной тряске. Хотя модель представляет собой яркий образец профессиональной техники, предназначенной для активного использования, она также характеризуется простотой и нетребовательностью, характерными для любительских агрегатов. То есть работа и обслуживание не требуют специальных познаний и не отнимают много времени. Производитель гарантирует работу двигателя на протяжении длительного срока.