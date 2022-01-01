Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Двигатель Champion G270HK
Найти аналог
Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G270HK
    Арт. champion_753
    Двигатель Champion G270HK

      Двигатель Champion G270HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_753

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		460x430x540
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G270HK​ - отлично подходит для этих целей, он способен удовлетворить запросы самого требовательного пользователя. Модель развивает мощность в 9 лошадиных сил, это стало возможно благодаря использованию увеличенного цилиндра с рабочим объемом в 270 см3 и существенной степенью сжатия. Агрегат работает на умеренных оборотах, четырехтактный цикл и удачная компоновка газораспределительной системы обеспечивают эффективное использование потенциала бензинового горючего, за счет чего большая мощность сочетается с экономным расходом топлива. Это дополнительно позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Так как модель обладает большой производительностью, то ее нельзя устанавливать на легкие и компактные агрегаты, даже соединительный вал рассчитан на более тяжелые модели, он выполнен с диаметром в 25.4 мм. Он располагается горизонтально, поэтому двигатель может устанавливаться только на шасси, предназначенные для подобной конструкции. При своей мощности двигатель Champion G270 имеет небольшой вес, благодаря удачно скомпонованной конструкции и использованию легких материалов он весит всего немногим больше 16 кг. В сочетании с хорошей балансировкой и прочным крепежом это обеспечивает надежность соединения двигателя с корпусом вашего мотоблока или культиватора, поэтому вам не придется беспокоиться о целостности конструкции даже при сильной тряске. Хотя модель представляет собой яркий образец профессиональной техники, предназначенной для активного использования, она также характеризуется простотой и нетребовательностью, характерными для любительских агрегатов. То есть работа и обслуживание не требуют специальных познаний и не отнимают много времени. Производитель гарантирует работу двигателя на протяжении длительного срока.

        Преимущества

        • Американская технология
        • Большая мощность (9 л.с.)
        • Ручной старт
        • Двигатель - 4х-тактный
        • Зажигание - электронное
        • Чугунная гильза цилиндра
        • Верхнее расположение клапанов
        • Легкий пуск
        • Система декомпрессии
        • Продуманная конструкция
        • Малый вес и габариты
        • Датчик падения уровня масла в картере
        • Высокое качество материалов
        • Двойной фильтрующий элемент
        • Горизонтальное расположение коленчатого вала