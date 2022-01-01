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Двигатель Champion G340VKE
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Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G340VKE
    Арт. champion_754
    Двигатель Champion G340VKE

      Двигатель Champion G340VKE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_754

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		415x442x395
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G340VKE - наделен рядом выдающихся качеств. Воздушное охлаждение этой модели с помощью вентилятора позволит долго сохранит агрегат от выхода из строя в результате перегрузки. Вертикальный вал также является полезной особенностью строения. Двигатель наделяет технику мощностью 11 л.с., что является высоким показателем для садового класса. В сочетании с объемом в 340 куб.см. такой мощностью можно достичь высочайшей производительности и эффективности. Использование этого механизма дает экономию времени без потери качества работы. Универсальный двигатель G340VKE относится к четырехтактному типу и имеет один цилиндр. Диаметр вала составляет 25,4 мм при его посадке на шпонку. Картер вмещает до 1,1 л масла. Рекомендуется применять именно те расходные материалы и вещества, которые производитель указывает в инструкции по эксплуатации. Конструкцией предусмотрен электростартер, который значительно упрощает запуск и позволяет начать работу даже неопытному оператору. Кроме этого возможен ручной запуск с помощью специального шнура. Значительный вес двигателя в 27,6 кг компенсируется его выдающимися техническими и эксплуатационными качествами. Система зажигания относится к транзисторно-магнитному типу. Клапаны двигателя расположены сверху, что считается преимуществом модели. Увеличение моторесурса удается добиться за счет гильзирования. Высококачественные материалы, использованные в производстве, обеспечат длительный срок эксплуатации без необходимости ремонта. Обработка металлических элементов специальными составами убережет их от коррозии и преждевременного разрушения. Простота конструкции делает ее эксплуатацию элементарной, а ТО доступным даже без участия специалистов. Особенности и преимущества:
        • американская разработка
        • двигатель 4х тактный
        • моторесурс 2500 моточасов
        • огромная мощность (11.0 л.с.)
        • зажигание электронное
        • система запуска электростартер(запуск поворотом ключа)
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • высокое качество материалов, точность изготовления
        • чугунная гильза цилиндра
        • двойной фильтрующий элемент
        • вертикальное расположение коленчатого вала