американская разработка

двигатель 4х тактный

моторесурс 2500 моточасов

огромная мощность (11.0 л.с.)

зажигание электронное

система запуска электростартер(запуск поворотом ключа)

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

высокое качество материалов, точность изготовления

чугунная гильза цилиндра

двойной фильтрующий элемент

вертикальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G340VKE - наделен рядом выдающихся качеств. Воздушное охлаждение этой модели с помощью вентилятора позволит долго сохранит агрегат от выхода из строя в результате перегрузки. Вертикальный вал также является полезной особенностью строения. Двигатель наделяет технику мощностью 11 л.с., что является высоким показателем для садового класса. В сочетании с объемом в 340 куб.см. такой мощностью можно достичь высочайшей производительности и эффективности. Использование этого механизма дает экономию времени без потери качества работы. Универсальный двигатель G340VKE относится к четырехтактному типу и имеет один цилиндр. Диаметр вала составляет 25,4 мм при его посадке на шпонку. Картер вмещает до 1,1 л масла. Рекомендуется применять именно те расходные материалы и вещества, которые производитель указывает в инструкции по эксплуатации. Конструкцией предусмотрен электростартер, который значительно упрощает запуск и позволяет начать работу даже неопытному оператору. Кроме этого возможен ручной запуск с помощью специального шнура. Значительный вес двигателя в 27,6 кг компенсируется его выдающимися техническими и эксплуатационными качествами. Система зажигания относится к транзисторно-магнитному типу. Клапаны двигателя расположены сверху, что считается преимуществом модели. Увеличение моторесурса удается добиться за счет гильзирования. Высококачественные материалы, использованные в производстве, обеспечат длительный срок эксплуатации без необходимости ремонта. Обработка металлических элементов специальными составами убережет их от коррозии и преждевременного разрушения. Простота конструкции делает ее эксплуатацию элементарной, а ТО доступным даже без участия специалистов. Особенности и преимущества: