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Двигатель Champion G390-1HK
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Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G390-1HK
    Арт. champion_2802
    Двигатель Champion G390-1HK

      Двигатель Champion G390-1HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2802

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		500x460x480
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G390-1HK разработан для тяжелых мотоблоков, культиваторов, мощных газонокосилок и прочей техники. Работая на бензине и имея четырехтактный цикл, мотор сочетает надежность, простоту в обслуживании с высокой производительностью и экономичностью. Корпус материала выполнен из легкого сплава, что обеспечило приемлемый вес для такой мощности. Также материал характеризуется устойчивостью к воздействию воды и влаги, а также хорошей теплопроводностью, что облегчает задачу охлаждения рабочей зоны. К корпусу вашего устройства двигатель Champion G390-1HK крепится прочными болтами, а для передачи усилия предусмотрен вал диаметром 25.4 мм. Модель имеет высокий КПД, она экономно расходует топливо, поэтому полного 4-литрового бачка хватает на долго. Мотор достаточно прост в обслуживании, он имеет большой ресурс, поэтому капитальные работы требуются редко. В прилагаемой инструкции на русском языке есть рекомендации по обслуживанию и графики сервисных работ. Заводится двигатель при помощи пускового тросика, процедура не требует большого усилия и много времени, так как зажигание хорошо продумано и стабильно работает даже в плохих погодных условиях. Нельзя не отметить качественную сборку агрегата, при работе вам не придется бороться с протеканием масла или сильной вибрацией, вас не будет утомлять сильный шум. Масса модели вполне соответствует ее мощности, при установке и закреплении понадобится помощник. Однако так как модель рассчитана на профессиональную мощную технику, то дополнительная масса только идет на пользу. Все движущиеся детали скрыты, при этом элементы двигателя Champion G390-1HK, чаще всего требующие настройки или замены, расположены в легкодоступном месте. Особенности и преимущества:
        • американская технология
        • огромная мощность (13 л.с.)
        • ручной старт
        • двигатель 4х тактный
        • зажигание электронное
        • чугунная гильза цилиндра
        • верхнее расположение клапанов
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • датчик падения уровня масла в картере при необходимости разкмыкает цепь зажигания
        • высокое качество материалов
        • двойной фильтрующий элемент
        • горизонтальное расположение коленчатого вала