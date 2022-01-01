американская технология

огромная мощность (13 л.с.)

ручной старт

двигатель 4х тактный

зажигание электронное

чугунная гильза цилиндра

верхнее расположение клапанов

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

датчик падения уровня масла в картере при необходимости разкмыкает цепь зажигания

высокое качество материалов

двойной фильтрующий элемент

горизонтальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G390-1HK разработан для тяжелых мотоблоков, культиваторов, мощных газонокосилок и прочей техники. Работая на бензине и имея четырехтактный цикл, мотор сочетает надежность, простоту в обслуживании с высокой производительностью и экономичностью. Корпус материала выполнен из легкого сплава, что обеспечило приемлемый вес для такой мощности. Также материал характеризуется устойчивостью к воздействию воды и влаги, а также хорошей теплопроводностью, что облегчает задачу охлаждения рабочей зоны. К корпусу вашего устройства двигатель Champion G390-1HK крепится прочными болтами, а для передачи усилия предусмотрен вал диаметром 25.4 мм. Модель имеет высокий КПД, она экономно расходует топливо, поэтому полного 4-литрового бачка хватает на долго. Мотор достаточно прост в обслуживании, он имеет большой ресурс, поэтому капитальные работы требуются редко. В прилагаемой инструкции на русском языке есть рекомендации по обслуживанию и графики сервисных работ. Заводится двигатель при помощи пускового тросика, процедура не требует большого усилия и много времени, так как зажигание хорошо продумано и стабильно работает даже в плохих погодных условиях. Нельзя не отметить качественную сборку агрегата, при работе вам не придется бороться с протеканием масла или сильной вибрацией, вас не будет утомлять сильный шум. Масса модели вполне соответствует ее мощности, при установке и закреплении понадобится помощник. Однако так как модель рассчитана на профессиональную мощную технику, то дополнительная масса только идет на пользу. Все движущиеся детали скрыты, при этом элементы двигателя Champion G390-1HK, чаще всего требующие настройки или замены, расположены в легкодоступном месте. Особенности и преимущества: