американская технология

огромная мощность(13 л.с.)

электростартер (запуск поворотом ключа)

двигатель 4х тактный

зажигание электронное

чугунная гильза цилиндра

верхнее расположение клапанов

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

датчик падения уровня масла в картере при необходимости размыкает цепь зажигания

высокое качество материалов

двойной фильтрующий элемент

горизонтальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G390HKE - на сегодняшний день самый мощный в линейке, разработанный для использования на многофункциональных мощных мотоблоках, газонокосилках, агрегатах для перекачки воды или помола круп, снегоуборщиков. Обладая большим ресурсом и эргономичной конструкцией, модель хорошо подходит для активного использования в условиях большой нагрузки. Мощность в 13 л.с. способна удовлетворить потребности при выполнении даже самых тяжелых работ, при этом двигатель объемом 389 см3 достаточно экономно расходует топливо. Поршень расположен внутри гильзованного цилиндра, чугунная гильза обладает существенно большим ресурсом, чем обычная алюминиевая, благодаря чему удалось увеличить общий ресурс двигателя. Корпус же выполнен из легкого и устойчивого к коррозии алюминия, который к тому же отлично отводит тепло от цилиндра. Эффективность использования энергии горючего достигается благодаря точному и стабильно работающему в любых условиях электронному зажиганию. Клапаны системы газораспределения расположены сверху, это обеспечивает хорошее наполнение цилиндра горючей смесью и высокую производительность. А распределительный вал в корпусе двигателя позволил избежать увеличения габаритов. Коленчатый вал расположен горизонтально, такое положение обеспечивает качественное смазывание всех элементов конструкции, соответственно также горизонтально располагается вал для подключения к шасси. Его диаметр в 25.4 мм рассчитан на передачу большого усилия. Двигатель Champion G390E разработан американской компанией и собран в Китае, он отличается продуманностью конструкции и вполне доступной ценой. Благодаря широкой представленности бренда на нашем рынке не возникает сложностей с поиском комплектующих, а также сервисных центров по обслуживанию. Мотор станет хорошим силовым агрегатом для профессиональной техники в фермерском хозяйстве или на приусадебном дворе, его качество удовлетворит самого требовательного пользователя. Особенности и преимущества: