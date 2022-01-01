Двигатель оснащен элеткростартером, благодаря чему запускается быстро и просто.

Для запуска двигателя используйте аккумуляторную батарею напряжением 12В и емкостью не более 36Ач (в комплект поставки не входит).

Двигатель оборудован датчиком уровня масла.

Топливный бак не входит в комплект поставки.

Мощный 4-тактный двигатель Champion G680HKE с глушителем и с выходом постоянного тока 12В/300Вт предназначен для установки на тяжелую садовую технику: газонокосилки, мотоблоки, культиваторы и т.д. Данная модель отличается высоким КПД и продолжительным ресурсом, поэтому экономично расходует топливо и редко нуждается в капитальных работах. Особенности и преимущества: