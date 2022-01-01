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Двигатель Champion G680HKE
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Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G680HKE
    Арт. champion_7154
    Двигатель Champion G680HKE
    Двигатель Champion G680HKE
    Двигатель Champion G680HKE
      Двигатель Champion G680HKE
      Двигатель Champion G680HKE
      Двигатель Champion G680HKE

      Двигатель Champion G680HKE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_7154

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Наличие редуктора
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мощный 4-тактный двигатель Champion G680HKE с глушителем и с выходом постоянного тока 12В/300Вт предназначен для установки на тяжелую садовую технику: газонокосилки, мотоблоки, культиваторы и т.д. Данная модель отличается высоким КПД и продолжительным ресурсом, поэтому экономично расходует топливо и редко нуждается в капитальных работах. Особенности и преимущества:
        • Двигатель оснащен элеткростартером, благодаря чему запускается быстро и просто.
        • Для запуска двигателя используйте аккумуляторную батарею напряжением 12В и емкостью не более 36Ач (в комплект поставки не входит).
        • Двигатель оборудован датчиком уровня масла.
        • Топливный бак не входит в комплект поставки.