Мощность двигателя G760HKE 24 л.с., объем двигателя 764 см3.

Двигатель оснащен электростартером, благодаря чему запускается быстро и просто.

Для запуска двигателя используйте аккумуляторную батарею напряжением 12В и емкостью не более 36Ач (в комплект поставки не входит).

Двигатель оборудован датчиком давления уровня масла.

Топливный бак не входит в комплект поставки.

Мощный 4-тактный двигатель Champion G760HKE с глушителем и с выходом постоянного тока 12В/260Вт предназначен для установки на тяжелую садовую технику: газонокосилки, мотоблоки, культиваторы и т.д. Данная модель отличается высоким КПД и продолжительным ресурсом, поэтому экономично расходует топливо и редко нуждается в капитальных работах. Особенности и преимущества: