Двигатель Champion G760HKE
Арт. champion_7155
Характеристики
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Производитель
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Охлаждение
|воздушное
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Наличие вариатора
|Нет
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Катушка освещения
|Нет
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Наличие редуктора
|Нет
- Мощный 4-тактный двигатель Champion G760HKE с глушителем и с выходом постоянного тока 12В/260Вт предназначен для установки на тяжелую садовую технику: газонокосилки, мотоблоки, культиваторы и т.д. Данная модель отличается высоким КПД и продолжительным ресурсом, поэтому экономично расходует топливо и редко нуждается в капитальных работах. Особенности и преимущества:
- Мощность двигателя G760HKE 24 л.с., объем двигателя 764 см3.
- Двигатель оснащен электростартером, благодаря чему запускается быстро и просто.
- Для запуска двигателя используйте аккумуляторную батарею напряжением 12В и емкостью не более 36Ач (в комплект поставки не входит).
- Двигатель оборудован датчиком давления уровня масла.
- Топливный бак не входит в комплект поставки.