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Двигатель Champion G760HKE
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Двигатели для культиваторов
    Двигатель Champion G760HKE
    Арт. champion_7155
    Двигатель Champion G760HKE
    Двигатель Champion G760HKE
    Двигатель Champion G760HKE
    Двигатель Champion G760HKE
    Двигатель Champion G760HKE
      Двигатель Champion G760HKE
      Двигатель Champion G760HKE
      Двигатель Champion G760HKE
      Двигатель Champion G760HKE
      Двигатель Champion G760HKE

      Двигатель Champion G760HKE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_7155

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Наличие редуктора
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мощный 4-тактный двигатель Champion G760HKE с глушителем и с выходом постоянного тока 12В/260Вт предназначен для установки на тяжелую садовую технику: газонокосилки, мотоблоки, культиваторы и т.д. Данная модель отличается высоким КПД и продолжительным ресурсом, поэтому экономично расходует топливо и редко нуждается в капитальных работах. Особенности и преимущества:
        • Мощность двигателя G760HKE 24 л.с., объем двигателя 764 см3.
        • Двигатель оснащен электростартером, благодаря чему запускается быстро и просто.
        • Для запуска двигателя используйте аккумуляторную батарею напряжением 12В и емкостью не более 36Ач (в комплект поставки не входит).
        • Двигатель оборудован датчиком давления уровня масла.
        • Топливный бак не входит в комплект поставки.