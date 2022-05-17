Двигатель Lifan 160F

Преимущества

Горизонтальный вал, воздушное охлаждение

Зажигание электронное

Система запуска ручной старт

Легкий пуск система декомпрессии

Продуманная конструкция малый вес и габариты

Бензиновый двигатель Lifan 160 F разработан для установки на малую мототехнику бытового уровня. Наиболее хорошо подходит он для установки на культиваторы и мотоблоки, мотолебедки, бензогенераторы, снегоуборщики, виброплиты и прочюю технику. Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании. Это четырехтактный одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Рабочий объем цилиндра составляет 118 кубических сантиметров, максимальная мощность может достигать 4 лошадиных сил. Диаметр цилиндра и тип газораспределительного механизма позволяют обеспечить компактные размеры двигателя, он свободно устанавливается на многие модели малой сельскохозяйственной техники. Двигатель Lifan 160 F обладает массой в 13 килограммов, это легковесный и компактный агрегат, он способен обеспечить высокую продуктивность работы при минимальных затратах и потерях. Его простая конструкция не создаст проблем при установке или при обслуживании, использование эффективного воздушного охлаждения позволяет активно использовать мотор даже в жаркую погоду, удобный пусковой тросик обеспечивает легкий запуск двигателя.