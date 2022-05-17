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Двигатель Lifan 160F
5.0
2
Найти аналог
Двигатели для культиваторов
    Двигатель Lifan 160F
    Арт. X3876240
    5.0
    2
    Двигатель Lifan 160F

      Двигатель Lifan 160F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X3876240
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lifan
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		395x360x360
      Назначение
      		для генераторов, для измельчителей, для культиваторов, для мотоблоков, для мотопомп
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый двигатель Lifan 160 F разработан для установки на малую мототехнику бытового уровня. Наиболее хорошо подходит он для установки на культиваторы и мотоблоки, мотолебедки, бензогенераторы, снегоуборщики, виброплиты и прочюю технику. Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании. Это четырехтактный одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Рабочий объем цилиндра составляет 118 кубических сантиметров,  максимальная мощность может достигать 4 лошадиных сил. Диаметр цилиндра и тип газораспределительного механизма позволяют обеспечить компактные размеры двигателя, он свободно устанавливается на многие модели малой сельскохозяйственной техники. Двигатель Lifan 160 F обладает массой в 13 килограммов, это легковесный и компактный агрегат, он способен обеспечить высокую продуктивность работы при минимальных затратах и потерях. Его простая конструкция не создаст проблем при установке или при обслуживании, использование эффективного воздушного охлаждения позволяет активно использовать мотор даже в жаркую погоду, удобный пусковой тросик обеспечивает легкий запуск двигателя.

        Преимущества

        • Горизонтальный вал, воздушное охлаждение
        • Зажигание электронное
        • Система запуска ручной старт
        • Легкий пуск система декомпрессии
        • Продуманная конструкция малый вес и габариты