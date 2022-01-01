Движок алюм, формованный ДАФ 750*330мм, S=1,2мм

Преимущества

Изготовлен из алюминия, который по своим свойствам прочный и легкий

Надежность

Лопата-движок для снега (скрепер), в отличие от традиционной зимней лопаты, позволяет быстро убирать снег на больших территориях, увеличивая производительность труда. Человек при работе с таким инструментом долго не ощущает тяжести, поэтому может расчищать территорию от снега без частых перерывов на отдых. Алюминиевая лопата является нечувствительной к воздействиям окружающей среды, за счет чего прослужит не один сезон.