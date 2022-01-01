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Движок алюм, формованный ДАФ 750*330мм, S=1,2мм
660 ₽
Движки для уборки снега
    Движок алюм, формованный ДАФ 750*330мм, S=1,2мм
    Арт. О00000022391
    Движок алюм, формованный ДАФ 750*330мм, S=1,2мм

      Движок алюм, формованный ДАФ 750*330мм, S=1,2мм

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000022391

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Ручка на черенке
      		Нет
      Ширина ковша, мм
      		750
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лопата-движок для снега (скрепер), в отличие от традиционной зимней лопаты, позволяет быстро убирать снег на больших территориях, увеличивая производительность труда. Человек при работе с таким инструментом долго не ощущает тяжести, поэтому может расчищать территорию от снега без частых перерывов на отдых. Алюминиевая лопата является нечувствительной к воздействиям окружающей среды, за счет чего прослужит не один сезон.

        Преимущества

        • Изготовлен из алюминия, который по своим свойствам прочный и легкий
        • Надежность