Движок алюм, формованный ДАФ 750*330мм, S=1,2мм
Арт. О00000022391
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Ручка на черенке
|Нет
|
Ширина ковша, мм
|750
С этим товаром смотрят
- Лопата-движок для снега (скрепер), в отличие от традиционной зимней лопаты, позволяет быстро убирать снег на больших территориях, увеличивая производительность труда. Человек при работе с таким инструментом долго не ощущает тяжести, поэтому может расчищать территорию от снега без частых перерывов на отдых. Алюминиевая лопата является нечувствительной к воздействиям окружающей среды, за счет чего прослужит не один сезон.
Преимущества
- Изготовлен из алюминия, который по своим свойствам прочный и легкий
- Надежность