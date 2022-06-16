Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430, S=1.2 мм 00-00001255
Арт. О00000007844
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|750x430
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Материал рукоятки
|металл
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- За счёт широкого ковша (75 см) движок подходит для расчистки от снега больших территорий. П-образная ручка позволяет увеличить силу воздействия на плоскость. А клёпаная металлическая планка и рёбра жёсткости усиливают прочность рабочей поверхности и сохраняют её форму.
Преимущества
- Движок для уборки снега, в отличие от традиционной зимней лопаты, предназначен для более быстрой очистки от снега больших территорий
- Ковш выполнен из оцинкованной стали
- Большой ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и комфортной
- П-образная рукоятка позволяет максимально эффективно прилагать усилия для перемещения ковша