Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430, S=1.2 мм 00-00001255

Преимущества

Движок для уборки снега, в отличие от традиционной зимней лопаты, предназначен для более быстрой очистки от снега больших территорий

Ковш выполнен из оцинкованной стали

Большой ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и комфортной

П-образная рукоятка позволяет максимально эффективно прилагать усилия для перемещения ковша

За счёт широкого ковша (75 см) движок подходит для расчистки от снега больших территорий. П-образная ручка позволяет увеличить силу воздействия на плоскость. А клёпаная металлическая планка и рёбра жёсткости усиливают прочность рабочей поверхности и сохраняют её форму.