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Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430, S=1.2 мм 00-00001255
5.0
2
Найти аналог
Движки для уборки снега
    Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430, S=1.2 мм 00-00001255
    Арт. О00000007844
    5.0
    2
    Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430, S=1.2 мм 00-00001255

      Движок алюминиевый формованный ДАФ 750x430, S=1.2 мм 00-00001255

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000007844
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Авангард
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		750x430
      Материал рукоятки
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • За счёт широкого ковша (75 см) движок подходит для расчистки от снега больших территорий. П-образная ручка позволяет увеличить силу воздействия на плоскость. А клёпаная металлическая планка и рёбра жёсткости усиливают прочность рабочей поверхности и сохраняют её форму.

        Преимущества

        • Движок для уборки снега, в отличие от традиционной зимней лопаты, предназначен для более быстрой очистки от снега больших территорий
        • Ковш выполнен из оцинкованной стали
        • Большой ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и комфортной
        • П-образная рукоятка позволяет максимально эффективно прилагать усилия для перемещения ковша